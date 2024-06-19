普京訪朝鮮贈俄產豪華Aurus房車　親自駕車載金正恩兜風｜有片

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日國事訪問朝鮮，受到當地熱烈歡迎，據俄媒指，普京向朝鮮領袖金正恩送贈新的俄羅斯國產豪華Aurus牌房車，影片顯示普京還親自駕駛，做司機接載金正恩兜風。



普京2024年6月19日訪朝鮮時親自駕駛，做司機接載金正恩兜風（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

俄羅斯塔斯社（TASS）19日引述俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）稱，普京向金正恩贈送一輛俄羅斯製造的Aurus豪華房車、一套茶具，還有一把海軍上將匕首。

在此行中，普京與金正恩顯得關係極友好，據俄方指，兩人又有在朝鮮錦繡山迎賓館附近散步，並在共同飲茶時繼續交流。

2024年6月19日，普京訪問朝鮮會晤金正恩，兩人並一起散步（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

在較早前的19日早上，朝方舉辦大型歡迎儀式，歡迎普京到訪。

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎普京到訪。（俄衛網）

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎普京到訪。（俄衛網）

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場，民眾歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

金正恩在同普京舉行會談時表示，俄朝關係正在進入一個新的繁榮時期。

金正恩稱 「我們兩國之間的關係正在進入一個新的高度繁榮時期，甚至與上個世紀的朝蘇關係時期相比更好。」

金正恩表示，相信在普京訪問期間，「兩國之間的熱忱友誼將整體上得到加強」。

朝鮮領導人在會談開始時熱烈歡迎普京的到來。他指出，此次訪問證實了俄朝關係的質量，兩國關係已進入最高水平的發展時期。

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

他說，此次訪問是一個歷史性的時刻，在整個俄朝關係史上具有最重要的戰略意義。

金正恩提請注意平壤普通居民是如何迎接俄羅斯國家元首的。他說：「我認為，我們國民眾向您展示的熱情再次證實了我們兩國關係的真正水平。」