英國大選｜冷知識你知多少？釐清常見疑問 查理斯三世可以投票嗎
英國大選7月4日開鑼，大家對當地選舉制度認識多少？英國不時舉行大小選舉，為何總是不見英國王室成員前往投票？本文將列舉4種冷知識，供讀者更詳細理解英國選舉獨特一面。
冷知識1：英國君主能否投票？
倫敦國王學院（ King's College London）憲法學教授布萊克本（Robert Blackburn）向《時代》周刊（TIME）網站表示，在法律上，國王和其他王室成員皆可以在大選中投票，「在與其他合資格公民相同的基礎上，國王和王室活躍成員也可以在合法地在大選中投票。」
他也指出，雖然在法律上允許，但實際上他們都不會這樣做。憲法制度要求王室保持嚴格的政治中立，如果王室表達政見繼而引起媒體猜測的熱潮，將導致王室違反憲法規定。因此，無論是查理斯三世或已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的年代，王室保持不參與政治。
哈里王子2020年9月呼籲美國人踴躍在美國大選投票時，便曾談到「但你們很多人可能不知道，我一輩子都無法在英國投票。」
冷知識2：為何英國投票總是在周四舉行？
《1918年人民代表法》（1918 Representation of the People Act）在1918年通過，將投票日數限制於一日。自此每次選舉主要都在周四舉行（1918、1922、1924及1931年除外），而非外國慣例的周日，但形成這個選擇的實際原因卻眾說紛紜。
在政治而言，大選結果通常在周五早上塵埃落定，意味新首相能利用周末時間組成內閣，令政府在下周一可以正常運作；另一方面，民眾通常在周五獲發薪水，假如他們當日放工到酒吧消遣，或可能受到親保守黨的酒商游說而左右選情，同樣地，他們周日到教會時，又或會受到傾向自由派的教會影響，當地普遍認為在周四投票可以減低選民受到影響。
冷知識3：英國「死人」也能投票？
在英國，選民可以選擇不前往投票站，提前申請郵寄投票。這種投票的方式是選舉委員會把選票郵寄至選民住所後，選民填劃選票並寄回指定地點。在這種情況下，一些選民卻可能會在選票寄出後逝世。
英國《每日電訊報》在2016年12月8日的報道指出，根據當時最新的分析，該國可能多達3,000名「幽靈選民」在英國大選中投票。倘考慮通常要求進行郵寄投票的多是長者，這類「幽靈選民」有可能比3,000更多。
冷知識4：英國首相人選沒有任何明確要求？
英國議會網站指，英國首相人選沒有任何特別要求，首相通常是經過女王任命、在大選中贏取多數席位的政黨領袖。反觀在美國，根據憲法規定總統必須符合某些條件，包括在美國出生、年滿35歲以及在美國居住滿14年。