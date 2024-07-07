英國人最想移民去哪？首兩位不意外　美國不見影　亞洲只有它上榜

在英國提供國際搬家服務的公司1st Move International發布「2024移居指數」，據Google搜尋結果來看，英國網民也對2個港人熱門移民目的地最感興趣。



1st Move International統計專家在Google以關鍵字搜尋的數量，使用關鍵字規劃工具Google Keyword Planner進行評估排名。在使用相同關鍵字加上不同國家和地區名稱搜尋的情況下，加拿大排名榜首，搜尋量逾152萬次。排名第二的是澳洲，搜尋量逾136萬次。這顯示它們都是網民在考慮尋求移居別處時優先考慮的地方。

1st Move International的調查結果顯示，加拿大、澳洲及新西蘭是最多有意移民人士在網上搜尋的國家：

在英國提供國際搬家服務的公司1st Move International發布「2024移居指數」，據Google搜尋結果來看，網民對兩個港人熱門移民國加拿大與澳洲也最感興趣。（1st Move International）

加拿大被指自然風光令人嚮往，醫療保健和教育資源豐富。然而，它的生活成本較高，尤其是大城市。澳洲的吸引之處是溫暖的氣候、教育和公共醫療保健系統齊全。這些都是吸引網民探討移民當地可能性的原因。

1st Move International的調查結果顯示，加拿大、澳洲及新西蘭是最多有意移民人士在網上搜尋的國家：

在英國提供國際搬家服務的公司1st Move International發布「2024移居指數」，據Google搜尋結果來看，網民對兩個港人熱門移民國加拿大及澳洲最感興趣。而最多網民心儀的移民目的是加拿大、澳洲、西班牙。（1st Move International）

紐西蘭排名第三，搜尋量逾115萬次。第四至第十位分別是西班牙、英國、葡萄牙、日本、德國、法國和瑞士。

榜首十大之中，日本則是唯一代表亞洲的國家。

2021年4月29日，日本東京，人們走過淺草地區的購物商場，照片的背景是東京晴空塔。（Getty）

根據1st Move International，有些國家並沒上榜，包括美國，以及一些生活水平高的北歐國家如瑞典、挪威、丹麥和芬蘭等。

網民可能是認為這些國家冬季漫長且隆冬嚴寒，故此放棄。

圖為2024年6月13日，鏡頭下瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）前方，一面瑞士國旗隨風飄揚。（Reuters）

根據2022至2024年1st Move International在英國服務的國際搬遷客戶數量，最多英國人移居目的地是美國，其次是澳洲，第三名則是阿聯酋。

圖為2018年9月24日，鏡頭下紐約曼哈頓的高樓大廈。（Reuters）

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