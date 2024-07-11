曝曬4小時烤出金黃色蛋糕　美國男把材料放「這裹」作用堪比焗爐

夏日炎炎，美國一名在亞利桑那州（Arizona）巨人柱國家公園（Saguaro National Park，暫譯）工作的員工6月28日利用灼熱的汽車儀表板「焗蛋糕」，沒想到在4個小時的曝曬下，竟真的成功焗出金黃色的香蕉蛋糕。



美國《紐約郵報》（New York Post）7月8日報道，巨人柱國家公園的一名公園巡邏員6月29日在Facebook發文表示，28日上午11時左右，當地戶外的氣溫達到攝氏約36度，車內汽車儀錶板的溫度更是高達攝氏72度，如此高溫的環境讓他決定嘗試焗蛋糕。

一名在亞利桑那州（Arizona）「巨人柱國家公園」（Saguaro National Park，暫譯）工作的員工於2024年6月28日利用灼熱的汽車儀表板烤，成功焗出已熟透的金黃色蛋糕。（FB@Saguaro National Park）

從照片可以看到，公園巡邏員將2個作為香蕉蛋糕材料的麵粉團放在汽車儀表板上，每小時還會記錄當下的溫度。當日中午12時戶外溫度高達攝氏38度、車內溫度也飆升攝氏93度；下午1時則分別達攝氏40和98度。

直到下午2時，戶外溫度達到攝氏40度、汽車儀錶板也飆升至攝氏99度，本來偏白色的麵團更轉為金黃色、呈膨脹的形態。

巡邏員在文中表示，他最終下午3點左右將蛋糕取出，外表看上去呈現熟透的金黃色，雖然內部還有點軟爛，但公園巡邏員認為這次「焗蛋糕挑戰」已算成功。