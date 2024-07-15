威廉凱特只帶喬治夏洛特外出　網民替「看家」路易抱不平

英國威廉王子（Prince William）與凱特儲王妃（Kate, the Princess of Wales）育有3名子女。兩人7月14日分別帶着喬治（Prince George）和夏洛特（Princess Charlotte），出席歐洲國家杯和溫布頓網球錦標賽決賽，留下年紀最小的路易（Prince Louis）獨留在家，引起不少「粉絲」和網民揣測，這位年僅6歲活潑好動的男孩，為什麼被獨留家中，紛紛在網上留言要替路易「抱不平」。



這其實並不是路易第一次被爸媽獨留家中，其實6月21日當威廉帶著喬治與夏綠特，出席Taylor Swift（又譯泰勒絲）在倫敦演唱會時，路易同樣沒能跟上。

為什麼威廉和凱特都沒帶路易出門？

英國媒體找出2年前一個場景、2022年女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）慶祝登基70周年的慶典上，過於好動的路易讓凱特心力交瘁，最終只能將他交給英王查理斯三世（King Charles III）看管，外媒打趣地認為，這或許就是路易被父母留守看家的原因。

與哥哥姐姐一樣擁有不少「粉絲」的路易，也因為這次沒能出門玩，在社交媒體上多了許多貼文為他抱打不平。

一張是小男孩單獨在客廳瘋狂舞動，配上文字說明寫道，「夏洛特：參加溫布頓網球賽，喬治：參加歐洲盃決賽，路易：獨留在家。」

另一張則是選用路易一臉無聊的表情，同時配上「此刻：耐心等待輪到自己與爸媽一起外出玩」的文字說明。