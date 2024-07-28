巴黎奧運｜年紀相差50年　今屆最高齡及年幼選手同一「奪金夢」

四年一次的奧運會從來不乏初出茅廬的小將和經驗老道的老將，今年的巴黎奧運會，中國滑板選手鄭好好以11歲之齡成為年齡最小的選手，加拿大選手歐文（Jill Irving）和乒乓球好手倪夏蓮則是年齡最大（61歲）的運動員。



中國奧運代表團共派出405名運動員參賽，年僅11歲的鄭好好也是中國代表團歷屆奧運會最年輕的參賽選手。

鄭好好會在閉幕式當天（8月11日）滿12歲，她將亮相滑板女子碗池。這是滑板繼2021年東京奧運會後第二次成為奧運正式項目。日本上屆作為東道主贏得三枚金牌，其中在女子街式賽奪冠的西矢椛以13歲又330天之齡，成為日本及亞洲最年輕的奧運金牌得主；這也是史上第三年輕的奧運金牌得主。

在巴黎奧運會資格系列賽中，年僅11歲的鄭好好憑借兩站比賽的出色發揮，在女子碗池項目中「壓線」取得巴黎奧運會入場券。（微博＠新華社）

奧運歷史上最年輕的運動員是來自希臘的體操選手勞德拉斯（Dimitrios Loundras），他參加1896年首屆奧運會時，年僅10歲218天。

年齡只是數字 心中有夢多老都去追

奧運會不只是年輕人的舞台，例如61歲的加拿大馬術選手歐文，拼搏多年後，終於在巴黎迎來她的奧運首秀，同樣也是61歲的盧森堡乒乓球選手倪夏蓮將第六次出戰奧運會。

歐文50年前開始學習馬術，但她在這幾十年裏都未能實現參加奧運會的夢想，直到巴黎的到來。

巴黎奧運：加拿大馬術選手歐文經過數十年的奮鬥，最終以61歲高齡成功首度參加奧運圖為她在2019年7月29日於秘魯出戰泛美運動會。（Getty Images）

她原本有計劃參加東京奧運會，但由於奧運因疫情關係推遲一年，她的馬兒太老導致無法參賽。能參加巴黎奧運，歐文坦言很激動，但她並不覺得自己61歲，感覺像31歲。

同樣也是61歲的倪夏蓮是奧運經驗豐富的老將，這是她第六次踏上奧運舞台。她也是盧森堡代表團的擎旗手。

盧森堡乒乓球員倪夏蓮。（Getty Images）

從2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會、2016年里約奧運會、2021年東京奧運會，到2024年巴黎奧運會，倪夏蓮從一名「老將」變成「更老的老將」。作為左手直板球員，她曾在1983年代表中國贏得世乒賽團體冠軍。代表盧森堡出戰後，她三次獲得歐錦賽女單冠軍，也在2021年侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）世乒賽與隊友斬獲女雙銅牌。

奧運會歷史上最年長的運動員是瑞典射擊選手斯旺（Oscar Swahn），他參加1920年安特衛普奧運會時已72歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

