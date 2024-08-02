巴黎奧運｜比拉絲「王者歸來」戰袍鑲近萬顆水晶　應援團粒粒巨星

在一眾球星和明星關注之下，比拉絲（Simone Biles，又譯西蒙妮或拜爾斯）贏得個人本屆奧運會第二金，下來將繼續在各單項決賽爭取佳績。



王者歸來，27歲美國體操名將比拉絲（Simone Biles）以59.131分的絕對高分，在香港時間星期五（8月2日）凌晨贏得巴黎奧運女子體操全能冠軍。她成為史上第三個兩次贏得奧運女子全能冠軍的運動員，也是歷史第一個在一屆比賽後再次奪冠的運動員。

這是巴黎奧運受關注的比賽之一。女子體操全能賽觀眾席上迎來居里（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）在內的半支美國籃球隊、足球名宿施丹（Zinedine Zidane）、網球名宿莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）、歌星Ariana Grande等巨星。

↓ 美國明星到巴黎觀看女子體操比賽 ↓

↓ 美國球星居里觀看比拉絲比賽 ↓

比拉絲身穿鑲嵌有9929顆施華洛世奇水晶的體操服登場，熠熠生輝。她首先在跳馬中出場，用去年世錦賽剛開創的「比拉絲二跳」出戰，得到15.766高分，先拔頭籌。之後在高低槓中，比拉絲出現失誤，只得到13.733分，兩輪後分數排名第三，落後領先的巴西選手莉碧卡安達迪（Rebeca Andrade）0.267分。

巴黎奧運：比拉絲2024年8月1日出戰女子體操全能比賽（Reuters）

這對比拉絲而言不是問題，她在平衡木上得到14.566分，再度領先。最後一項自由操是比拉絲的強項，最後登場的她拿下15.066分。在她完成動作時，全場一同起立歡呼，冠軍歸屬已經沒有懸念。最終比拉絲奪冠，莉碧卡安達迪（57.932分）獲得亞軍。比拉絲的隊友、上屆冠軍蘇妮莎（Sunisa Lee，56.465分）獲得季軍。

巴黎奧運：比拉絲2024年8月1日贏得女子體操全能金牌（Reuters）

進入最偉大運動員討論行列 比拉絲：這很瘋狂

從2013年起，除了東京奧運會，比拉絲在她參加的每屆奧運或世錦賽都沒有讓全能冠軍旁落。她已擁有六枚奧運金牌、23枚世錦賽金牌。能夠統治女子體操賽場逾10年，比拉絲體操女王的地位早已無可動搖，甚至進入最偉大運動員的討論行列。

比拉絲說：「我能進入最偉大運動員的討論中，這很瘋狂。我想的就只是，我是來自德克薩斯州斯普林的那個喜歡翻跟頭的比拉絲。」

三年前的東京奧運，比拉絲因為心理健康問題，先是在團體決賽中途退賽，之後又先後退出全能、跳馬、高低槓和自由操決賽，最終在相對弱項的平衡木復出，奪得一面銅牌。一生金牌無數的比拉絲，將那面銅牌視作最有意義的一面獎牌。

女子體操運動員巔峰期很短，比拉絲在東京奧運會時已經24歲，不少人都會認為她不可能重返奧運賽場。東京奧運會後，比拉絲休息足足兩年後才回到賽場，不過不管是美國國內還是國際賽場，仍舊是無人能敵。

比拉絲（左）相隔8年再奪女子全能金牌，圖為她與隊友蘇妮莎（路透社）

比拉絲在場外的影響力早已超越體操和體育界。她在東京奧運退賽的經歷引發人們對運動員心理健康的關注，也讓運動員們可以更坦然地承認他們內心的脆弱。

就在比拉絲奪得全能冠軍的同時，《紐約時報》等媒體翻出共和黨副總統候選人萬斯（Vance）針對她東京退賽時做的批評性評論，試圖將這作為選戰話題。

比拉絲是自1952年時年30歲的蘇聯選手Maria Gorokhovskaya之後，年紀最大的奧運女子體操全能冠軍。這很有可能是比拉絲的最後一屆奧運。在全能決賽後，她還將參加各單項決賽，其中在跳馬和自由操都具有絕對的奪金實力，她的傳奇仍在繼續。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

