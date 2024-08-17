遊日注意｜奈良縣發聲明：與奈良鹿正確的互動方式

鑑於7月網上有一名男子對奈良鹿拳打腳踢的影片在社交媒體上瘋傳，日本奈良縣政府8月15日透過社交媒體帳號發表官方聲明，指該名男子的行為極為不妥，還指出近年來奈良鹿因食用鹿仙貝以外食物而造成的健康損害有所增加，敦促各位遊人為保護奈良鹿，應重新了解跟牠們互動的正確方式。



日本奈良縣政府就如何與奈良鹿正確互動發表的聲明：

與奈良鹿正確的互動方式：

騎在背上、攬抱或抓鹿角等直接接觸可能會造成不必要的壓力和傷害，因此請勿進行直接接觸。

鹿或有可能被蜱蟲等寄生，應避免直接接觸。

請勿接近正在分娩的母鹿或發情的公鹿，也不要接近幼鹿。

請勿餵食鹿仙貝以外的任何食物，否則可能會對鹿的健康產生負面影響。

在餵食鹿仙貝時：「小朋友應與成人一起餵食，請不要戲弄鹿，請注意周圍的鹿和注意您的個人行李」。

為防止奈良鹿誤食紙袋和塑膠袋，請勿將其扔在園內並帶回家。

希望大家下次去奈良旅遊的時候，可以好好地與可愛的奈良鹿相處。