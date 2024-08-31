Oasis斥黃牛炒飛：演唱會門票僅能2平台原價轉售
撰文：洪怡霖
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由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟領銜組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis在Instagram隆重宣布世紀重組後，2025年暑假舉行的14場英國巡迴演唱會門票8月31日公開發售。Oasis於30日晚、門票預售期間表示，他們注意到有人在預售開始後就嘗試在二手市場上出售門票，強調門票只能以原價在Ticketmaster和Twickets轉售，違反條款的門票將被主辦方取消。
Oasis在30日晚稱：「自預售開始以來，我們注意到有人嘗試在二手市場上出售門票。請注意，門票只能透過Ticketmaster和Twickets按面值轉售。違反條款和條件出售的門票將被主辦方取消。」
Oasis在90年代紅遍全球，《Wonderwall》、《Don't Look Back In Anger》等經典歌唱到街知巷聞。可惜Gallagher兄弟多次鬧不和，2009年在巴黎演唱會上爆出衝突，Noel於同年宣布退出樂隊，Oasis最終解散。
相隔15年，Oasis的Instagram在27日隆重宣布世紀重組，並且2025年暑假將在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行14場英國巡迴演唱會。
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