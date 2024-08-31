Oasis斥黃牛炒飛：演唱會門票僅能2平台原價轉售

由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟領銜組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis在Instagram隆重宣布世紀重組後，2025年暑假舉行的14場英國巡迴演唱會門票8月31日公開發售。Oasis於30日晚、門票預售期間表示，他們注意到有人在預售開始後就嘗試在二手市場上出售門票，強調門票只能以原價在Ticketmaster和Twickets轉售，違反條款的門票將被主辦方取消。



Oasis在30日晚稱：「自預售開始以來，我們注意到有人嘗試在二手市場上出售門票。請注意，門票只能透過Ticketmaster和Twickets按面值轉售。違反條款和條件出售的門票將被主辦方取消。」

由主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟領銜組成的英國殿堂級搖滾樂隊Oasis，在90年代紅遍全球。（IG圖片）

Oasis在90年代紅遍全球，《Wonderwall》、《Don't Look Back In Anger》等經典歌唱到街知巷聞。可惜Gallagher兄弟多次鬧不和，2009年在巴黎演唱會上爆出衝突，Noel於同年宣布退出樂隊，Oasis最終解散。

相隔15年，Oasis的Instagram在27日隆重宣布世紀重組，並且2025年暑假將在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行14場英國巡迴演唱會。

Oasis演唱會2025購買門票連結

Liam及Noel兩兄弟與Oasis的官方Instagram今日（27日）下午隆重宣布世紀重組。（IG圖片）

Oasis將於2025年暑假舉行14場英國巡迴演唱會。（IG圖片）

演唱會將會在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行。（IG圖片）

oel與Liam交惡多年，直至最近才達成共識。（IG圖片）