俄羅斯緬因貓號稱「全球最大隻貓」 霸氣表情瞬間融化網民
撰文：王海
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在俄羅斯一座小鎮上，有一位貓奴Yuliya Minina養著一隻名為「Kefir」的緬恩貓，主人號稱祂是「最世界最大隻的貓」，並且時常IG上分享她與這隻巨大可愛貓咪的生活日常。
Yuliya Minina時常在她的IG上分享與愛貓Kefir的生活日常：
綜合外媒報導，Kefir是一隻緬因貓，這個品種的貓本來就體型較大，獨一無二的巨大體型讓人過目難忘，甚至也有「溫柔的巨人」（gentle giant）的美稱。
雄性緬因貓的平均體重約為18磅（8.16公斤），而雌性則為12磅（5.44公斤），雄性的體型明顯大於雌性。
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今年四歲的Kefir，在2022年時還只有兩歲時體重已經超過26磅（11.79公斤），因此迅速在社交媒體上走紅，甚至有些人第一眼還以為Kefir是一隻大狗，
Minina補充道，雖然Kefir的霸氣外型十分「令人敬畏」，但其實牠是一隻超愛撒嬌的溫柔大貓咪。
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