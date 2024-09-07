西瓜有泡？　食品專家：不要切開和食用！

炎炎夏日，許多民眾會買西瓜來吃，被視為消暑聖品，然而若是在切西瓜時，發現切口冒出泡沫，就得小心了。有外媒求證食品專家表示，這代表西瓜在發酵，不僅吃了恐會食物中毒，若再繼續切，還可能會導致西瓜爆開。



據《紐約郵報》報道，影音創作者福尼爾（Sterling Fournier）在 TikTok 上發布一段影片，他表示人們若在切西瓜時，看到切口冒出泡沫就應該立即扔掉。並解釋說，在高溫下放置太久就可能會產生泡沫，這是水果開始腐爛的跡象。

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福尼爾表示：「這時內部已經滋生很多細菌，可能導致食物中毒」而且這並不少見。對此《紐約郵報》也求證食品專家，得到類似的答覆：「西瓜發酵時就會產生氣體，甚至切開已經發酵的西瓜可能也是不安全的，因為內部壓力恐導致西瓜爆開。」最好把西瓜存放在雪櫃中。

然而許多外國網友在福尼爾的影片下留言，他們先前並不知道，都直接吃下肚：

「我吃過媽媽切到碎開的西瓜，導致食物中毒」

「的確許多人不知道這樣冒泡沫是代表在腐爛」

「我很常吃西瓜，完全不知道會有這種風險」。



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