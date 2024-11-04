據報40名援俄朝兵幾近全滅　疑唯一倖存者控訴：普京騙了金正恩

朝鮮近日派遣超過萬名士兵援俄。如今卻傳出疑似一批被派往庫斯克（Kursk）前線與烏軍交戰的部隊被「團滅」，僅一人倖存。一段疑似為生還的士兵重傷躺在病床上，講述悲慘經歷的影片在網上流傳，他控訴普京欺騙了偉大的領袖金正恩。



疑似在交戰中倖存的朝鮮士兵講述悲慘經歷。（Telegram截圖 / @exilenova_plus）

韓國媒體《中央日報》於11月1日報道，10月31日，親烏克蘭Telegram頻道《ExileNova》公開一段長達2分7秒的影片，題為「來自庫斯克的警告」。

畫面顯示，一名據信是朝鮮士兵的男子躺在病床上，頭部和臉部纏着繃帶，繃帶上沾滿血跡和化膿。報道稱，儘管難以清楚地理解該男子所說的一切，但他以朝鮮口音稱自己是「庫斯克戰役的唯一倖存者」。

該男子控訴，俄軍對他們（朝鮮士兵）撒謊，說不會將他們被派至前線。然而，事實是俄軍將他們派往庫斯克，並在沒進行偵察的情況下，要求他們參與進攻，甚至沒有提供自衛武器。導致他們遭烏克蘭軍隊的進攻，部隊有40人被殺，他親眼目睹同袍的頭被彈片砍掉，他靠躲在戰友的屍體下才得以倖存。

該男子又補充說，「我從祖父那裏聽到了有關祖國解放戰爭的故事，但是我不知道實際情況是這樣」。 「實際上，我們的戰友都被當作砲灰，被犧牲了」。男子還提到，同袍的死要怪到俄軍與普京頭上，「他欺騙了我們偉大的領袖，如太陽一般的金正恩」。

朝鮮近日派遣超過萬名士兵支援俄烏戰爭。（路透社）

男子還透露，烏軍配備最新型的武器，進攻性很強，而俄軍的武器損失慘重，「我親眼看到俄羅斯士兵的屍體堆積如山，防禦陣地被摧毀，普京將輸掉這場戰爭」。不過，報道也強調，這段影片的真實性尚未得到證實。

立陶宛「藍/黃」（Blue/Yellow）組織負責人歐曼（Jonas Ohman）上個月底受訪時稱，烏軍10月25日與朝鮮軍隊首度交戰，地點在目前被烏克蘭掌控的俄羅斯庫爾斯克，朝鮮僅一名士兵生還。

據悉，該組織自2014年克里米亞危機以來就致力於幫助烏軍，能取得前線以及烏克蘭高層的第一手消息。此前，歐曼也曾多次分享來自烏克蘭情報部門和武裝部隊的消息，後來都獲官方證實。據悉，該名生還者持有證明他是「布里亞特人」的身分證件。

布里亞特人是居住在俄羅斯聯邦布里亞特自治國的蒙古族原住民。有消息指，俄羅斯可能向朝鮮軍人發放該地區身份證，讓朝鮮士兵偽裝成俄羅斯公民參戰。

《華爾街日報》近日引述朝鮮軍方公開影像和官員的話報道，集結在庫斯克的士兵據悉都很年輕，年齡介於10多歲到20歲出頭，且最近才被徵召入伍。（路透社）

《華爾街日報》近日引述朝鮮軍方公開影像和官員的話報道，集結在庫斯克的士兵據悉都很年輕，年齡介於10多歲到20歲出頭，且最近才被徵召入伍。專家就他們身高和身材相對顯得矮小來看，可見朝鮮普遍營養不良。因此有分析指，金正恩可能是想首先向俄羅斯派遣戰鬥力較弱的「砲灰」兵力，觀察俄羅斯對派兵的反應。

相關圖輯：朝鮮官方開設YouTube頻道宣傳平壤 女主持容貌清秀打卡不同景點

相關圖輯：朝鮮官方開設YouTube頻道宣傳平壤 女主持容貌清秀打卡不同景點

+ 9

延伸閱讀：加拿大男網上分享朝鮮電視節目 網民：畫面好似倒退50年

+ 29

延伸閱讀：

美國大選/影/好萊塢大咖挺賀 「印第安納瓊斯」哈里遜福特：把票投給前進

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】