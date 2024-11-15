日本藏壽司推生日蛋糕迴轉直送服務　華麗隊伍繞場送禮最貴僅50元

日本連鎖迴轉壽司店藏壽司（くら寿司）11月14日宣布，16日起將推出「慶祝服務」，最多只要花1000日圓（約50港元）左右，就能獲得蛋糕和華麗的送餐服務。



藏壽司表示，這項服務不需預訂，可以直接從桌邊平板下單，不過這項餐點不會從快速通道直送到顧客座位，而是以華麗的馬車、旋轉木馬等裝飾，搭配歡樂樂曲燈飾，從迴轉台一路「遊行」到顧客桌邊，接近時平板還會顯示包括「恭喜」和「謝謝」在內的訊息。

不同於在出餐時會以透明防菌罩罩住，這份驚喜禮物會以白色不透明防菌罩蓋住，讓旁人看不清內容，直到接近收禮人才會彈開盒蓋，揭露真面目。

藏壽司16日起在東京和大阪的10間分店推出「慶生蛋糕迴轉直送服務」，分別有1000日圓的時令水果蛋糕，800日圓的時令水果布丁，以及1,000日圓的特選散壽司，內含海膽、三文魚、三文魚子、吞拿魚等。