魷魚遊戲2即將上映！英熙娃現身悉尼、曼谷　韓媒讚行銷教科書

熱門韓劇《魷魚遊戲2》（Squid Game 2）26日在影視串流平台Netflix上線，Netflix為此大手筆宣傳，不只在世界各地讓劇中標誌角色「英熙」（Younghee）大娃娃現身，還和全球20多家知名品牌合作，推出《魷魚遊戲》相關商品和客製化廣告，被譽為「行銷教科書」。



《朝鮮日報》報道，《魷魚遊戲2》即將上線，Netflix近日在全球推出別出心裁的大型行銷活動，包括讓「英熙」大娃娃現身首爾光化門廣場、泰國曼谷昭披耶河、澳洲悉尼歌劇院、意大利威尼斯、台灣高雄愛河等知名地標。

美國洛杉磯舉辦了一場4.56公里的路跑活動，吸引1600多人參加，爭取試映會門票。法國巴黎香榭麗舍大道上，也有456名穿著綠色運動服的粉絲參與「123木頭人」遊戲。

按圖看《魷魚遊戲2》宣傳活動：

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另外，外語學習App Duolingo推出「學韓語，否則受懲罰」活動，廣告影片「學韓語，或被吃掉」在YouTube播放量超過205萬次。Duolingo還在韓語學習內容中加入劇中的40多句台詞，如「不要相信任何人」等。Duolingo表示：「第一季播出後，韓語學習者增加40%。」

Google亦推出《魷魚遊戲》小遊戲，只要輸入關鍵字「魷魚遊戲」，並按下畫着後「○△□」的棕色信封，就能和英熙娃娃一起玩123木頭人。遊戲還原劇中音效，按下「O」讓玩家前進，當英熙準備要轉身時，就得趕快按下「X」鍵，讓玩家停下來。全員破關後，就會獲得一隻金豬與彩帶。

Google《魷魚遊戲》木頭人遊戲中，若是沒有趁著英熙娃娃轉頭前停止移動，就會抵銷1位玩家生命。（截圖）

餐飲業也掀起一股《魷魚》熱潮。法國漢堡王推出包含韓式炸雞和烤肉三明治的《魷魚遊戲》菜單；澳洲麥當勞推出韓式椪糖，成功切下特定形狀，就能獲得綠色運動服，或參加10萬澳幣（約48.4萬港幣）抽獎。韓國國內也有GS25、bibigo、Ottogi、Hite Jinro等12家企業，推出《魷魚遊戲》相關商品。

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Netflix消費產品部門資深經理吳素英（音譯）表示：「我們將《魷魚遊戲2》打造成超越單一內容的韓國文化盛典，我們與各領域公司進行合作，讓這一切成為可能。」

《魷魚遊戲1》於2021年上映，成為Netflix觀看量最高的劇集，累計觀看時長超過22億小時。《彭博社》估計獲利高達9億美元，製作成本僅2140萬美元。

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韓媒推測，Netflix在《魷魚遊戲2》投入韓劇前所未見的行銷，宣傳預算已達其他熱門影集如《怪奇物語》、《柏捷頓家族》水準。

《魷魚遊戲2》共7集，將於26日上映。

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