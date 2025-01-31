華盛頓空難｜罹難機師年僅28　父為前機師稱災難恐與軍方失誤有關

美國航空一架載有64人的客機，29日在列根華盛頓機場（Ronald Reagan National Airport）附近與一架黑鷹直升機相撞墜河，連同直升機3人共67人全部罹難，美媒披露，客機副機師年僅28歲，他父親曾是陸軍直升機退伍飛行員，獲悉兒子罹難悲痛欲絕。



客機副機師年僅28歲，他父親曾是陸軍直升機退伍飛行員，獲悉兒子罹難悲痛欲絕。（Facebook@Tim Lilley）

他的父親提姆利萊（Tim Lilley）悲痛地表示：「當山姆成為飛行員時，我感到非常自豪」（Facebook@Tim Lilley）

他指出：「陸軍飛行員犯了一個嚴重錯誤，這讓我很傷心，因為他們都是我的兄弟，而現在我的兒子卻死了。」（Reuters）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這名28歲副駕駛名叫利萊（Sam Lilley），他即將在秋季舉行婚禮，卻在這場空難失去性命。他的父親提姆利萊（Tim Lilley）悲痛地表示：

「當山姆成為飛行員時，我感到非常自豪」， 「但現在我痛苦得無法入睡，我知道我會再見到他，但我的心卻碎了。這是我人生最悲慘的一天。」



報導指出，提姆利萊曾在陸軍擔任直升機飛行員20年，他認為，客機當時遵循了正確的程序，「就我所見，直升機直接轉向撞了客機。我認為客機的運行一切正常。」他指出：

「陸軍飛行員犯了一個嚴重錯誤，這讓我很傷心，因為他們都是我的兄弟，而現在我的兒子卻死了。」



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提姆利萊透露，他在1990 年代服役期間，經常駕駛直升機進出五角大樓：

「我可以告訴你，如果你在飛越波多馬克河的航線上戴著夜視鏡，就很難看到那架飛機。如果你沒有戴，那麼可能還有機會。」



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