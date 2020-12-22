日本黑暗史：為討好美軍設立「國家賣春機關」　摧殘無數少女身心

上世紀，在日本橫濱的繁華街頭，總能見到一位身着歐式白色紗裙，手持長柄陽傘，斜帶寬簷禮帽的老婦人。她的妝容似藝伎，面容塗得雪白，眼周烏黑。關於她的身份眾說紛紜，與周遭環境格格不入的裝扮讓她常被談論被鄙夷。但在她消失後，又被人們追尋追憶，甚至被排入舞台劇、拍成影集、寫進歌曲中。

2006年，中村至高探訪所有與她有過接觸的人，揭露她不曾被了解的過去，拍成了一部紀錄片，這便是《橫濱瑪麗》。

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尾聲

1995年，日漸衰老的瑪麗最終選擇歸鄉，走時仍然面帶白色濃妝。伴隨着她的突然消失，才讓人們發覺瑪麗的身影早已是與橫濱融為一體的存在。沒有瑪麗小姐的橫濱，似乎街道、車站、整個城市都變得不一樣了。雖然她在橫濱沒有家，但她是橫濱的瑪麗。其間瑪麗曾給友人元次郎留下一封信：「我很想快點再次回到橫濱，如果能允許的話，能再有三十年，我就當個慈祥的老奶奶。我還懷有很多夢想……」這是紀錄片中，瑪麗第一次剝開了堅強的外殼，袒露了本心。

她曾給家鄉寄過一封信：「再次見到大家前，我必須成為一個有作為的人，請期待我能取得成就。接下來是夜晚的嫩芽長出新葉子的季節，各位也多保重。」透過娟秀的字裏，恍惚間看到那時年輕的瑪麗，手裏拿着那張招聘廣告，站在繁華的橫濱街頭，眼裏滿是對未來的希翼和美好的嚮往。但這一切都被政府的軟弱和殘酷的現實撕碎殆盡，從畫着艷麗的妝容，到全身裸露的皮膚都塗上白粉，這是她對自己最後的保護。

在瑪麗回鄉後的第六年，已罹患癌症的友人元次郎一出院就帶着為瑪麗做的歌，來到了她現居住的鄉下。畫面中的瑪麗褪去白妝，臉面容素淨祥和，跟隨着節奏緩緩地點頭。這時的她不再是「潘潘」橫濱瑪麗，也不再是「皇后殿下」，她終於回歸了自己的本名——西岡雪子。顛沛流離40年的人生，最終找到了安心的歸宿。

我愛過笑過哭過，滿足過失落過，我毫不羞愧，因為我用我自己的方式活着。我有過後悔，但很少。我做了我該做的事情，並沒有免除甚麼。是的，有過那麼幾次，我遇上了難題。可我吞下它們，昂首而立。明天我將離開世界，與你們一一告別。這些年我過的很完整，我用我自己的方式活着。

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