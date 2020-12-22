【展望2021】新興國家失落中產夢　國際間貧與富距離更大

踏入2010年本應是全球經濟的一個好時代，百業緩緩從金融海嘯後復甦過來，發展中國家進入高速成長期，中產階級膨脹，貧窮人口減少。惟今年這場百年一遇的新冠肺炎疫情，打破這個成長節奏，進入艱難時期。各行各業飽受衝擊，國家無不面臨人民失業問題，新興國家的大量新晉中產在一夜間回歸貧窮；本身擁有巨大債務問題的發展國家，則難免進一步的債台高築……一場大流行，戳破了許多經濟體的繁榮假象。

把時間撥回去七年前，英國牛津大學於2013年以「多維貧窮指數」（MPI）分析全球貧窮情況，指出落後國家的民眾正走向中產階級，若保持當時的成長幅度，20年內將可「完全根除貧窮」，像盧旺達、尼泊爾、孟加拉等國家，有望在這個世代脫貧，加納、坦桑尼亞、柬埔寨及玻利維亞等將會成為接下一批。

荷蘭迎來2020聖誕節日，巿面相對冷清。（美聯社）

新中產世代 期願難圓？

同年由聯合國發表的《2013人類發展報告》亦引用MPI指數，預測出樂觀期望，來自40個最貧窮國家的人民，將逐漸成為全球經濟的中產階級，而至2030年，全球達八成的中產階級將生活在發展中國家。該份聯合國報告形容全球步入再平衡時代，「歷史上從未有如此多人的生活，在短時間內經歷如此戲劇性轉變」。

不過，新冠病毒大流行為這個「再平衡」增添了莫大的疾礙。雖說病毒是無分國界，上至貴族元首，下至黎民百姓都受到感染，但富國與窮國能動用到的抗疫資源，以至經濟抵禦力就可能為兩者寫下不同結局。像美國這樣的經濟強國，最受衝擊的是少數族裔及貧窮階層，較難得到好的醫療服務，工作性質也不允許在家辦公，以至國內貧富懸殊加劇。至於印度等貧窮人口眾多的發展中國家，國家防控資源及能力更見有限，疫情一波接一波而來，低收入勞動階級最受打擊，在疫情後陷入貧窮階層的更多。

巴西受到新冠肺炎疫情重創，從一步削弱近年在走下坡的國家經濟。（美聯社）

除了國家內貧富差距擴大，國際間的經濟不平等亦見加劇。世界銀行推斷，全球極端貧窮人口將會在20年來首次回升，今年因疫情陷入極端貧窮的人已達8800萬至1.15億，到2021年總數更恐怕增至1.5億。以拉丁美洲為例，除了智利之外全屬發展中國家，在過去大約20年憑着大宗商品交貿，經濟及社會發展得到莫大改善，從2003至2019年，區內貧窮人口比率由45%減少至30%。數以百萬人口跨進中產階級門檻，有機會搭飛機出國旅行、買房子、供子女讀大學。

拉美經濟萎縮最嚴重

可是受到今年疫情重創，國際貨幣基金（IMF）預測，拉美經濟今年萎縮9.4%。區內三大經濟體包括巴西、墨西哥、阿根廷的GDP將可能萎縮達10%，最差的秘魯經濟萎縮更達14%，此等幅度之大均是前所未見。相對非洲及東南亞大兩發展中國家地區，拉美受疫情影響最為嚴重，零售和製造業大企，以至家庭式經營的小商戶生意都受打擊，區內永久倒閉的公司估計多達270萬間，相當於企業總數近兩成，衍生嚴重失業問題。加上近年大宗商品的需求和價格下降，巴西與阿根廷兩大經濟體已步入衰退，今年疫情更使債務違約的風險急增，區內總債務對GDP比率預計飆升至70％。

面對經濟苦況的並不只拉丁美洲，而是全球。IMF預測，中東與撒哈拉以南非洲的萎縮分別達4.6%和3.2%，美國也估計達8%。而面對這場自大蕭條以來最嚴重的全球經濟衰退，各國央行及政府都祭出巨額的財政刺激及貸款擔保。這對於一些仍未完全擺脫2008年金融海嘯遺留問題的國家來說，這些措施只會令債台築得更高，不論是相當富裕的意大利，還是像贊比亞等較落後的國家，在今年疫情之前本身已背負沉重債務，如今更面臨債務違約與破產威脅。由於大流行在發展中國家引發財政困難， 低息貸款將他們負債累累，拖累長遠經濟發展，更難脫貧。

疫情下，美國賭城拉斯維加斯也失去光彩，無家可歸者在一個大廈內暫借一眠。（美聯社）

舉債低息環境 恐養成債務巨獸

國際金融協會（Institute for International Finance，IFF）於11月中估計，全球債務水平在今年首三個季度增加15萬億美元，推至272萬億美元新高，到今年底恐怕更達277萬億美元，也即便全球債務佔GDB比例達365%。IFF警告全球將面臨「債務海嘯的衝擊」。

雖然面對因病毒及疫情帶來的廣泛經濟癱瘓，各國政府及央行擴大舉債和公共支出保障民眾生計乃無可厚非，然而未來才湧至的債務海嘯卻未能忽視。發達國家靠量化寬鬆去緩解經濟失衡，像美國、日本依靠印紗發債，意大利借貸有歐洲央行支持。

可是，發展中經濟體卻沒有發達國家般的龐大國內儲備支撐，需依靠外國投資者來填補赤字及支撐本國貨幣，恐怕會再次步向貶值和通脹周期，這包括土耳其、巴西、南非等較大的新興經濟體。這些例子均揭示在今年疫情來襲之前，依靠大宗商品行程的新興國家在早數年已面臨經濟放緩的問題，約莫在十年前所提及「新興國家中產崛起」之說，恐怕仍是言之過早，一場大流行既考驗了新晉國家的經濟，也考驗了治理的能力，哪些新興國家經此一「疫」真正可以跑出？對於國家政府與財政機關都會是眼前重大考驗。

新冠疫苗面世於12月成為今年全人類的最大喜訊，英國已率先展開大規模接種計劃。目前，西方已告研發成功的數款疫苗，尤其是較昂貴的美國輝瑞及莫德納mRNA疫苗，都主要由發展國家購下。除了中國與俄羅斯因擁有自家研發的疫苗，其他發展中國家恐怕需要再等候更長的時間，才能為民眾廣泛接種，要踏上復甦之路也恐怕較富國遲一步，不論國內還是國際間的貧富差距也由此拉開。