剪掉亂髮變身型男　髮型師助流浪漢扮靚　失聯10年家人立即相認

巴西遊民吉馬朗伊斯（João Coelho Guimarães）日前接受當地理髮時裝店老闆洛博（Alessandro Lobo）援助，替他剪髮修容、還為他全身換上新行頭。吉馬朗伊斯大變身的影片獲得一萬多名IG網友按讚，失聯10年的家人甚至因此認出他，驚喜表示：「以為他死10年了！」

在熱心髮型師幫助下，流浪漢立即變成型男：

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印度新聞頻道《Times Now》報道，吉馬朗伊斯的妹妹看到照片後聯繫洛博，也在月中跟吉馬朗伊斯碰面，但吉馬朗伊斯拒絕跟妹妹回家。妹妹不解表示：「我們想解救吉馬朗伊斯。他有一個家庭，他永遠都不會缺少愛。我們不知道他為甚麼過着這樣的生活，但是他必然有他的理由。」吉馬朗伊斯妹妹強調自己將繼續聯繫吉馬朗伊斯，之後也會設法再來看他。

洛博表示吉馬朗伊斯非常「害羞寡言」，變身前他原本被茂盛的鬍鬚頭髮遮蓋住大半邊的臉，但現在充滿自信且「很滿意他的新造型」。

報道指出，吉馬朗伊斯10年來以撿垃圾維生，洛博（Alessandro Lobo）看到吉馬朗伊斯問他要不要吃東西，吉馬朗伊斯婉拒但詢問洛博能否幫忙修剪鬍子。洛博替吉馬朗伊斯修容剪髮後，還提供他3件襯衫，1條褲子，1件夾克以及幾雙新鞋。洛博將這段經歷放上社交平台，希望鼓勵其他企業救援無助的人們。

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