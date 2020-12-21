印度女童只能局部麻醉接受腦手術　6小時不斷彈唱歌確保全程清醒

英國新聞網《鏡報》（Mirror）報道，印度9歲女童紹米婭（Saumya）腦部發現腫瘤，且一定得接受手術才能保命。紹米婭本月中進行去除腦部腫瘤手術。她在長達6小時的手術期間竟一路保持清醒，中途還不間斷的彈鋼琴、高歌以及打電動。

印度女童全程清醒地接受腦部手術（慎入，畫面或令人不安）：

執刀的神經外科醫生喬漢（Abhishek Chauhan）表示，紹米婭腦瘤位置接近大腦控制視力、運動和言語的部位，全程得讓她保持清醒才能避免傷害其他部位的神經。手術時只在紹米婭頭的部分部位使用局部麻醉。

喬漢提到國際間曾有案例讓患者藉由樂器輔助醫師開刀，所以他們這次也請紹米婭在術中彈奏她拿手的鋼琴，讓他們能一邊動刀一邊監看她手的動作：「如果她當下無法彈琴或彈錯音，我們就會知道我們碰到腦部很重要的部位。」

喬漢歸功團隊的努力讓這次充滿挑戰的手術成功達陣。喬漢也坦言紹米婭的手術確實存在讓她癱瘓的風險，樂見她「清醒地挺過手術，且術後也恢復良好。」網友yasmeen.hajra.4大讚：「紹米婭好勇敢，也向醫師們致敬。」

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