現實版《侏儸紀公園》　科莫多龍襲印尼男　身體多處慘遭「撕開」

位於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）林卡島（Rinca Island）、投資英鎊480萬元建造現實版《侏儸紀公園》發生慘劇。一名工作人員被重達90公斤科莫多龍攻擊，身上「一些部位被撕開」。這讓原本就有爭議性渡假園區，進一步招來環保人士的批評。

英媒12月18日報道，現年46歲工作人員阿加斯（Elias Agas）9日在園內工作時突然被一隻90公斤重的科莫多巨蜥（Varanus komodoensis，又稱科莫多龍，Komodo dragons）襲擊至重傷。意外中一名目擊者稱，牠在發動攻擊前，距離阿加斯只有數呎。而且這不是第一次發生同類事件。

公園安全負責人比基（Julius Buki）稱在接到巡邏員的通知後，即時趕往現場以及將受害者帶走。

這個正在林卡島建造的大型渡假區是以電影《侏儸紀公園》為藍圖。小島是瀕危動物科莫多龍的主要棲息地。此舉引起環保人士反對。

不止人類身在島上會影響動物，領導保育組織Tourism Rescue Society Forum的卡里亞（Aloysius Suhartim Karya）指出科莫多龍的危險性：牠向以行動迅速見稱，「在壓力很大的情況下沒法正常地行動」。

英國《太陽報》17日稱，以往曾有關於小島用途的討論，包括禁止遊客登島以保護這上動物，但渡假區的老闆決定的是提高票價，而不是限制遊人。

環保人士阿菲瑪（Gregorius Afioma）對於老闆的做法看來十分不以為然：「人們原本來這是想看在自然棲息地生活的巨蜥……這些人在推銷的意念是，遊客在室內走着並看牠們，對我來說，這跟動物園無異。」