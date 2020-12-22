【新冠肺炎】地球最後「淨土」失守　智利南極基地36人確診

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球多處導致大量確診及死亡個案，南極洲本是全球唯一未出現疫情的大陸，然而在疫情持續近1年之際，這片淨土還是失守。智利南極基地12月21日爆發疫情，至少36人確診。

在南極出現疫情的情況下，所有當地旅遊活動取消。此外任何與當地約70個基地的接觸都被禁止

智利軍方稱，名為貝爾納多・奧希金斯將軍基地（Base General Bernardo O'Higgins Riquelme）至少36人確診，當中26人為智利陸軍成員，10人是承包商員工。他們在基地從事定期維修工作，現正從基地撤走。

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聲明強調「這些患人都接受隔離，並持續接受監察，目前狀況良好，沒有出現相關症狀」。

疫情可追溯至軍艦「阿爾迪亞中士號」（Sargento Aldea，LSDH-91）11月27日訪問南基基地，它為基地帶來補給品。軍艦3周後回國後，艦上有數人確診。