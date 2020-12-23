木星土星久違800年「近距離合體」如一對雙行星　錯過要再等60年

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本月21日不僅是一年一度的冬至，也是800年來木星與土星最接近的時刻，如此奇景錯過要再等60年。

從本月16日起至25日在北半球西方國家，木星與土星會在每晚日落後約1小時出現在西方近地平線天空，21日兩者距離最近，僅6弧分、相當於0.1度，約是月球視直徑的五分之一，彷彿是一對雙行星。

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萊斯大學（Rice University）的天文學家哈蒂根（Patrick Hartigan）表示，雖然最佳觀看位置在赤道附近，愈北邊的國家可見的時間會愈短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。

木星與土星在天空中接近的情況本就相當難得，約每20年左右才發生一次，但上次像今年如此接近的程度得追溯到1226年3月4日，距今近800年，下次更要等到2080年3月15日。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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