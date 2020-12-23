【英國變種病毒】顧客超市搶購「大打出手」保安曾遭人用羊腿襲擊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株肆虐英國，多國暫停來往英國交通，導致貨源短缺，超市一度出現搶購潮。英國有媒體訪問當地超市保安，報道人們如何瘋狂搶購，各種奇異事情都有，包括用羊腿發動襲擊。

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英國《每日星報》（Daily Star）訪問一名TESCO超市的保安員艾特（Paul Eite），他憶述這兩天的情況：「這簡直有如無政府狀態，有如在應對一群食了可卡因的暴徒一樣。過去我當了兩年的保安，親手制服過7個人，然後這兩天4小時內就打平了紀錄。」

艾特表示，他之前是做夜店保安，2年前轉職超市是想超市顧客應該不會那麼易攻擊人。誰知這兩天不只有人會拋單車、拋小刀、掏剪刀、甚至會把羊腿作攻擊武器來襲擊。

「我的手因此被割傷。當然有九成的顧客都是很友善的，但就是有人會帶來我們很大麻煩。」

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艾特稱有人會在用腳踢玻璃門，企圖進入超市；或因懷疑對方打尖，拿着手推車與對方互撞：「當你無辦法買到所需食品時，你就可以看見人類最糟糕的一面。在超市當保安真讓我大開眼界。」

TESCO的發言人稱，絕大部分的顧客都是十分友善，但無奈近日暴力事件增加。發言人表示TESCO不會容許這些行為出現，並承諾會提供措施以保障員工的安全。