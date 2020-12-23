日本學校執行「騎呢校規」　教師為檢查女生胸圍顏色動手扯內衣帶

日本福岡縣律師會調查縣內不合理的校規，它研究過佐賀市22間中學後發現，13間對學生的內衣顏色有特定要求。它原意是學生內衣應是簡單以及樸素為主，不導致他人有不當聯想。該會認為，要求學生展示自己所穿內衣的校規是違反人權。

福岡縣律師會的調查指出，有57所學校「將內衣的顏色指定為白色」，有50間要求學生按本身性別而穿特定的制服、62間「禁止削邊油頭（undercut）的髮型」，以及56間禁止修眉毛。

有學校會派員定期檢查女生胸圍顏色。那些年齡介乎12至15歲的女生，不會被要求脫去上衣，但有一名教師從學生衣領拉扯出胸圍帶子來檢查它的顏色。這個檢查是由女教師執行的。

福岡縣律師會在呈交佐賀縣教育委員會（ Saga Prefectural Board of Education，暫譯）及當地家長教師委員會的報告中指出：「要求某人去展示自己的內衣是違反人權的。兒童在有人指令下這麼做，是不能接受的。」

日本校規：圖為2005年8月8日，日本長崎市學生手持火炬，出席悼念長崎原子彈爆炸的活動。（Getty）

律師會也聽取曾被人以因不合理的校規而指導的10幾名學生、家長及教師意見。例如穿不合規定顏色的內衣，在校內被要求脫掉；師長會要求學生在走廊站成一排，敞開胸前襯衫檢查內衣；或是明明有男學生在場，卻在體育館內檢查內衣。

也有不少教師反映，校規規定襪子的長度必須從地面算起15厘米，他們不能理解這樣的校規有什麼意義。

福岡縣律師會表示，發現許多荒謬不合理的校規，有些甚至侵犯人權，他們將彙整修改校規的建議，預計在2021年2月的研討會上提出。

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福岡市教育委員會則表示，伴隨社會變化，價值觀也變得多元，將指導各校修正看起來有侵害人權的校規。

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