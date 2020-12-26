【聖誕節】真．英女王聖誕文告鼓勵民眾繼續抗疫：你並不孤單

環球趣聞
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）12月25日按照傳統發表聖誕文告，她感謝抗疫人員的貢獻，又向暫時未能與親友見面的民眾表示「你並不孤單」。這次英女王的聖誕文告公開前出現一場小風波，英國電視台第四頻道（Channel 4）開玩笑以電腦技術製作「假女王」講話短片，引發爭議。

「真．英女王」的聖誕文告是12月24日在溫莎堡（Windsor Castle）預先錄製。她表示，在英國及全世界其他地方，很多人都挺身而出對抗今年的挑戰，她感到自豪與感動，她感謝各抗疫人員的貢獻，讚揚他們繼承南丁格爾的精神，為世界帶來希望。

94歲的英女王表示，疫情為大眾帶來困難，但也令人之人之間更加親密，民眾自願服務社區的行為令人鼓舞。她稱，雖然不少人在今年充滿憂傷，例如失去家人，又或要與親朋好友保持距離，為了安全甚至無法簡單擁抱或握手，她對此稱「如果你是他們之一，你並不孤單（You are not alone）。」

在這次聖誕文告播放前，當地也出現一場小風波，電視台第四頻道（Channel 4）利用以假亂真的Deepfake（深度仿冒）技術製作「假女王」講話短片，以另類方式向民眾祝賀節日。但該台的決定就引起爭議，批評之聲不斷。

在影片中，「假女王」批評過去在BBC播出的聖誕文告沒法讓自己暢所欲言，感謝第四頻道可以讓她不用照本宣科。

↓「假女王」的聖誕文告↓

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