致敬神秘金屬柱　美國三藩市出現聖誕節限定「超巨型薑餅柱」

全球日前出現多個神秘金屬柱引發大眾關注，聖誕節當天，加州三藩市（San Francisco）山區突然出現「巨型薑餅柱」，吸引大批民眾去這個「聖誕驚喜」進行「朝聖」，不過這座巨型薑餅柱僅一天就倒塌，可謂「一日限定」。

三藩市的科羅納高地公園（Corona Heights Park）25日當天，出現一座高達7英呎（約2.1公尺）的薑餅柱，由三塊大型薑餅以糖霜黏合，還點綴了少許的水果軟糖，為美國嚴重的新冠疫情氛圍，帶來一絲幽默的聖誕歡樂氣息。

當地居民夏爾瑪（Ananda Sharma）表示，自己在晨跑時聞到薑餅香味，隨後就看見這座巨型的薑餅柱，他拍照傳到網路上立刻爆紅，吸引大批民眾前往該高地公園朝聖，據說還有人「咬了一口」薑餅柱。

三藩市官員表示：「不清楚是誰建立這個高大點心塔」，娛樂和公園局長菲爾・金斯柏格（Phil Ginsburg）受訪時笑稱，當地看起來是「適合」烘焙的好地方，並保證政府不會主動、而是會待餅乾塔自行碎裂，在聖誕佳節大家都需要一點「魔法」，不過薑餅柱最終在當地時間26日上午倒塌。

外界認為三藩市的薑餅柱是耶誕佳節期間對神秘金屬柱的致敬，今年11月美國猶他州沙漠出現神秘金屬柱狀物，因酷似知名科幻電影《2001太空漫遊》（2001：A Space Odyssey）的場景引起人們討論。▼▼▼

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