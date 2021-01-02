馬來西亞人夫新年盡興以戒指套下體　最終變成「活塞男」事件翻版

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

馬來西亞吉打州一名男子，疑似是在跨年夜玩得太過火，竟將戒指套在自己的下體，然而因為下體充血，戒指就這樣卡住拔不下來，最後驚動了消防人員使用割斷機，才順利「脫困」，不過戒指也因此損毀，得不償失。

根據《中國報》報導，馬來西亞這名住在吉打州亞羅士打的38歲已婚男子，1日凌晨因下體被「戒指」套住緊急前往醫院求診。據了解，該名男子跨年夜當晚不知為何，竟將戒指套在自己的下體。然而當他玩得正嗨時，卻發現戒指竟然拔不出來，下體甚至還一度因為充血疼痛難耐。在經過多次嘗試後，該名男子仍然無法將戒指拔出，因此只好求助醫師。

該名男子抵達醫院後，院方卻也無計可施，在經過多番努力後，最後只好求助消防人員。消防當局表示，當日凌晨4時接獲醫院來電，隨即就派員前往醫院。到院後，消防人員也馬上拿出割斷器將戒指割斷，然而因為部位敏感，又怕傷到當事人，因此小心翼翼，最後耗費了一個多小時，才在凌晨5時51分順利將戒指割斷取下。

【相關文章】每日瘋狂痾尿30次！24歲台男下體灼熱疼痛　醫生一擠湧出「白膿」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+7
+7
+7

相關圖輯：台男隱瞞荒唐性愛史！高燒不退驗出愛滋　跪求醫生：拜託讓我出院（點圖放大↓↓↓）

+15
+15
+15
有片｜浙江少年足球員出「斷子絕孫腳」飛踢對手下體　罰停賽1年
九旬翁下體腫脹傳爛肉味　子女拒幫換衫褲　救護員嘆：冷漠得心寒
40公斤木樁撞擊下體毫髮無傷　河南老漢「鐵襠功」絕技引外媒關注
廣西男被割下體慘死　小姨潛逃28年落網：姐夫離婚後不跟她結婚
四川14歲童遭同學踢下體致睾丸壞死被切　 踢人者遭罰11.4萬元
美漢下體長不明腫塊　醫生擅自切斷「子孫根」　法院判賠7千萬元
性愛冷知識︱下體平時大小非決定性　「膨脹系數」更影響性生活？

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。