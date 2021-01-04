曾為BBC炒飯片大崩潰　網紅Uncle Roger聯手名廚親上火線示範炒飯

居英馬來西亞網紅Uncle Roger（Nigel Ng）2020年7月8日曾在其YouTube頻道中，對英國廣播公司（BBC）美食節目主持人、英國名廚帕特爾（Hersha Patel）做的蛋炒飯大表崩潰。他2021年1月3日晚上10時在YouTube「親上火線」，與曾效力米芝蓮一星餐廳的新加坡籍廚師黑格（Elizabeth Haigh）合作示範製作炒飯。

Uncle Roger在2020年曾嘲諷英國廣播公司（BBC）一節目影片。他看着主持人帕特爾把完全煮熟的米飯倒在「罩厘」（漏勺）上瀝乾，還用自來水沖洗。他就此分別說「你整死我了！用漏勺瀝乾米飯！」、「為何你要沖水？你是在毀掉米飯。」和「誰會這樣煮飯？這個女人是如何在英國廣播公司美食台亮相的？」等。

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帕特爾主持的節目影片已2019年4月25日的事，但這舊片卻讓Uncle Roger與帕特爾成為網民熱烈討論的焦點。Uncle Roger更因「點評」帕特爾的廚藝「爆紅」。

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他面對素以脾氣火爆見稱「地獄廚神」（Gordon Ramsay）則平和得多。Gordon Ramsay示範的是印尼式炒飯，首先向觀眾介紹使用「隔夜飯」，Uncle Roger對此大讚「OK！OK！第一步是正確的，過關」。之後「地獄廚神」炒飯步驟也幾乎沒有可以挑剔的地方。Gordon Ramsay之後更於影片下方留言，對於Uncle Roger認同自己的炒飯表示開心。

↓Uncle Roger與新加坡名廚示範製作炒飯：