英國王室｜梅根人氣再跌　「最受歡迎王室成員」排名輸給卡米拉

環球趣聞
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英國機構YouGov發表最新調查結果，英國王室哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）人氣再跌，僅32%受訪英國人對她持正面看法。該調查列出15名英國王室成員的受歡迎排名，結果梅根排在第11位，落後於王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）。

最受歡迎：威廉王子

該調查在2020年10月至12月訪問1515名英國人，了解他們對王室成員的看法，結果威廉王子（Prince William）成為最受歡迎王室成員，75%受訪者對他持正面看法，比第二位的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）還要高。

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梅根排名第11位　輸卡米拉

根據調查結果，僅32%受訪者對梅根持正面看法，相較2020年10月公布的38%再下跌。在調查涉及的15位王室成員中，梅根排行第11位。英國《每日快報》甚至形容，梅根目前的受歡迎程度落後卡米拉，對梅根來說是「巨大打擊」。

結果顯示，千禧世代的年輕人較多對梅根持正面看法，為41%，但較年長者則只有較低比例人士對她抱正面看法，包括1946至1964年出生的嬰兒潮世代（26%）、1965至1981年出生的X世代（28%）。

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