馬斯克增「電音天王」頭銜玩什麼？財務總監封「貨幣大師」

環球趣聞
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特斯拉CEO伊隆-馬斯克（Elon Musk）正式給自己起了一個新頭銜。 一份提交給美國證券交易委員會的文件顯示，從周一開始，伊隆-馬斯克在特斯拉正式擁有了新的頭銜「電音天王」（Technoking）。

而在同一份文件中顯示，特斯拉財務總監，柯克霍恩（Zach Kirkhorn）也被賦予了「貨幣大師」（Master of Coin）的頭銜。而這顯然是參考了《權力遊戲》影集中，王室財務主管被稱為「Master of Coin」的由來。

Techno，又譯「高科技舞曲」、「鐵克諾音樂」，是一種電子舞曲，在1988年，「Techno」一詞首度被用作標示音樂類型，如今舞池上各種曲風五花八門，族繁不及備載，然而底特律派（Detroit techno）仍被視為所有分支曲風的基底。

馬斯克選擇「Technoking」這個頭銜，原因可能與他的女友，加拿大獨立音樂人Grimes有關，Grimes本來是加拿大電音天后，馬斯克想要當電音天王也是順理成章。只是，不知道這跟特斯拉有什麼關係。

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美國證券交易委員會的文件顯示，兩人依然保留原本CEO和CFO的職位。文件上有柯克霍恩的簽名。

此舉符合馬斯克的公眾形象，因為這位特斯拉CEO似乎喜歡這種出人意料、甚至有點幼稚的推文和笑話，不過通常是透過Twitter上來放話。他的溝通方式過去一直讓利益相關者感到擔憂，上周，一名特斯拉投資者因其「反復無常」的推文而將該公司董事會告上法院。

馬斯克先前還在特斯拉擔任董事長一職，但作為2018年與美國證券交易委員會達成和解的一部分，他被迫下臺，因為該機構指控他在推特上發表了關於將公司私有化的「虛假和誤導性聲明」。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】

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