日本父母要兒子升大學前先簽約　列6大條件包括畢業後還款惹議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-18 19:50

從小到大，不少人都會與父母做下各種約定，但認真到列點簽訂合約的應該沒有幾位。近日一位日本即將升大學的學生在Twitter上貼出一張「誓約書」，羅列出從大學就學、畢業到就業的各項約定，讓網友看了頗為傻眼，覺得若是自己被逼簽這些條約「非常不舒服」。

▼▼▼近日一位日本網友在推特分享的照片引發熱議。他在即將升大學之際，收到來自父母的「升學合約」，內容包含六點▼▼▼

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推文發出後有網友認為「太過強硬」、「很殘忍」，相當於與父母「貸款460萬日圓（約港幣32.8萬元）上大學」，甚至有人直接表示根本無法確定自己畢業後的工作有能力每月還款3萬日圓。有人將條文發至台灣PTT問「大家會簽下去嗎」，則引發兩極看法。

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由於推文獲得相當高的關注，原PO也再次就圖片內容說明情況，他表示這張的合約是母親製作的，雖然對內容沒有多大不滿，但他認為這種合約應該出現在沒有血緣關係的人之間，因此當下受到很大的衝擊。另外他也苦笑表示，父親看到內容也說「一個月還3萬太難了」。

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