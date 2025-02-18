美狠母涉將3子女扔家中　惡劣生活環境自生自滅5年

美國密歇根州一名34歲母親上周五（2月14日）被捕，她涉嫌拋棄自己的孩子數年，讓他們生活在極其惡劣的環境中。



據美國廣播公司（ABC）報道，該名女子將15歲的長子及兩名分別為12歲及13歲的女兒，丟棄在一個「極其惡劣、骯髒的生活環境裏獨自生活」，長達五年之久。

警方14日下午接到一名房東報案，稱從2024年10月起已沒收到租戶女子的租金，而且從12月起就沒有該女子的任何消息，因此要求警方對房屋進行檢查，隨後發現了三個獨自在家的孩子。警察到達現場發現屋內居住條件極為惡劣，房間裏垃圾堆積高達四英尺，屋內遍佈糞便，且根本沒有任何衛生紙或個人衛生用品。

男孩向警方表示，他與兩個妹妹自2020年以來一直獨自生活，只靠着母親或陌生人每星期送來食物。自被遺棄後三人就沒有上過學，每天只是看電視、打遊戲。警察發現他們時，都是骯髒不堪，頭髮纏結，腳趾甲長達數英寸，行走十分困難。官員稱，男童睡在床墊上，兩名女孩則睡在薄餅盒上。

警長布查德 (Michael J. Bouchard) 在一份聲明中表示：「在我漫長職業生涯中，從未遇到過像這樣可怕且持續如此長時間的情形，其中涉及到遺棄、忽視和虐待。」這位母親目前被關押在奧克蘭縣（Oakland County）監獄，官員表示，預計將在未來幾天將此案移交給檢察官審查。