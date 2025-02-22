日本Bandai靜岡新工場投產在即　市政府擬再設高達像　冀促進旅遊

日本靜岡市長難波喬史司2月21日表示，希望在當地再次設立人氣動漫《機動戰士高達》的1比1高達像，以促進當地旅遊。



靜岡電視台及靜岡放送（SBS）等傳媒報道，生產高達模型的萬代（Bandai Spirits）在當地的新工場會在今年夏天啟用，並計劃對外開放部分區域參觀，市政府因此計劃向對方遊說安排高達再次站於大地上。

圖為2010年11月14日，設於日本東靜岡站外的1比1初代高達像。（張子傑 攝）

當地曾在2010至11年舉行靜岡模型展（靜岡Hobby Fair，静岡ホビーフェア）期間，在JR東靜岡站外設置1比1、18米的的初代高達立像，作為展覽的主要賣點，同時慶祝高達模型發售30周年。而在8個月的展覽期，一共吸引160萬人次到訪。

日本有超過八成的外銷模型源自靜岡，除了萬代，田宮、富士美及青島文化教材社都是來自當地，因此靜岡被譽為世界模型之都。

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2025年是高達模型面世45周年，萬代近日宣布推出連串產品及慶祝活動，但未知會否接受市政府的提議。難波喬史司稱，市政府未有負擔設置費用的計劃，而是有意由私營機構負責，官方則從旁提供支援以吸引遊客。

目前日本有3部1比1的高達像，分別設於東京台場、福岡及即將在大阪舉行的世界博覽會會場內，而上海亦設有一個。