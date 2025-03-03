奧斯卡｜影射澤連斯基唔着西裝？Adam Sandler被主持人嘲諷後離場

第97屆奧斯卡頒獎典禮3月2日晚上在美國洛杉磯舉行，外界普遍都關注一直以來「左傾」的荷理活是否會提到或批評立場保守偏右的總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）。主持人Conan O'Brien在開場獨白時，突然指向觀眾席上的Adam Sandler，問他身上穿的是什麼，其後更打趣指他的打扮就好似「凌晨2時在網上打撲克的宅男」。身穿短褲和拉鍊衫的Adam Sandler其後一臉不悦憤而離席。整段影片在網上引起大量討論，有人覺得這是在影射上周烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普會面時，有記者問前者為何前往白宮不穿西裝的一幕。



Conan O'Brien與Adam Sandler就後者出席奧斯卡頒獎典禮的穿着隔空「互相調侃」：

從網上的影片可見，主持人在舞台上進行開場獨白，其後鏡頭一轉，映入眼簾的是一身波褲和拉鍊衫的Adam Sandler。

主持人Conan O'Brien問Adam Sandler身上穿的是什麼，後者聽後一臉不悦，指如果主持人「不針對他」，根本不會沒有留意到他的衣着。

Adam Sandler其後強調喜歡自己這身打扮，又「指責」Conan O'Brien不應該在所有同行面前嘲笑他。

Adam Sandler之後打趣邀請在場的觀眾夜晚12時跟他去打籃球，然後就一個箭步離開會場。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

網上有評論認為，這一幕是在影射上周烏克蘭總統澤連斯基前往白宮，被記者問及為何不穿西裝到白宮會見總統特朗普。