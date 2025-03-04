馬斯克右傾犯眾憎　Tesla車主買貼紙戴頭盔：他發癲前買的｜多圖

全球首富馬斯克（Elon Musk）近年積極涉足政治，在美國力挺特朗普（Donald Trump，又譯川普）競逐總統，在歐洲就大力支持右翼政黨，這些行動都讓不少Tesla車主感到尷尬甚至憤怒。近來歐美多地都出現特斯拉車主在他們的愛車貼上「明哲保身」的貼紙，大概意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」；甚至有人發起宣傳活動，指控馬斯克是納粹份子，用3秒將我們帶回1939年（註：特斯拉Model 3汽車號稱3秒可以加速到96.6公里或60英里），納粹德國進攻波蘭，引發第二次世界大戰的黑暗時代。



有網民在歐洲發起杯葛特斯拉運動，指特斯拉汽車用3秒將大家帶回1939年（納粹德國時代）：

綜合歐美媒體報道， 馬斯克與特朗普以及德國極右翼德國選擇黨的關係，都讓特斯拉的銷量大減，也讓已經擁有特斯拉的車主們陷入兩難。

來自歐洲的特斯拉車主表示，他們曾經對擁有這個品牌的電動車心感自豪，但自從馬斯克開始支持特朗普以及德國另類選擇黨之後，他們無法對他的政治取態視若無睹。

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亦有人指出，馬斯克在特朗普就職典禮當日做出納粹手勢讓他們無法接受。近日在歐洲發起的杯葛運動，就有文宣直指特斯拉是納粹之車（the Swasticar，註：源自Swastika=卍納粹標誌），會將我們帶回1939年納粹德國當道的黑暗年代。

有車主表示，他們貼上貼紙是希望讓外界知道他們有買家懊悔（buyer's remorse）。