贏奧斯卡慶功都是食漢堡？　拉脱維亞導演憑可愛貓勇奪最佳動畫獎

第97屆奧斯卡頒獎典禮已曲終人散，拉脱維亞導演Gints Zilbalodis憑《貓貓的奇幻漂流》（Flow），成為首位奪得奧斯卡獎的拉脱維亞人。有趣的是，他似乎並沒有參加荷李活舉行的慶功派對，而是前往離頒獎典禮現場不遠的一間快餐店。從他個人社交平台上載的照片可見，他手持漢堡包和汽水大快朵頤，桌上擺着一座金光閃閃的奧斯卡獎座。



奧斯卡最佳動畫片得主《貓貓的奇幻漂流》（Flow）的港版預告片：

從官方的劇情簡介，《貓貓的奇幻漂流》（Flow）是有關一場大洪水沖毀了黑貓的安居之所，孤獨的牠登上一艘由不同動物組成的挪亞方舟，成為其避難所。動畫的主角一隻在寧靜世界漂流歷險的可愛貓貓，在如夢似幻的旅途上互相扶持，與其他動物夥伴面對災難後帶來的挑戰與危險。

年僅30歲的拉脱維亞導演Gints Zilbalodis勇奪小金人之後，似乎並沒有出席荷李活影星會出席的慶功派對，反而是去了一間名為In-and-Out的快餐店「醫肚」。而他也似乎收到荷李活著名演員Paul Giamatti的祝賀。

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Paul Giamatti去年就憑滯留生（The Holdovers）入圍多個電影大獎，而他亦有被媒體影到在獲獎後前往這間In-and-Out食漢堡包。