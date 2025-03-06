日圓貶值｜日本拉麵價格紛升破「千元之壁」　無配料淨面變新寵

日圓匯率低讓人偏愛赴日旅遊，血拼不手軟。但對日本人而言，物價節節攀升，連平價拉麵都紛紛突破1000日圓的門檻（約52港元），讓小資族愈活愈艱難，也因此，近來一種「無配料拉麵」稍稍竄起，成為新起的「月底救星」。



日本拉麵紛紛突破1000日圓門檻，以致較便宜的「無配料拉麵」大受當地人歡迎。（YouTube@FNNプライムオンライン）

最平400円（約21港元）一碗 LAWSON無配料杯麵同樣大受歡迎（點圖放大瀏覽）：

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日媒FNN報道，在物價高漲的情況下，愈來愈多拉麵售價超過1000日圓，不少人甚至表示看到拉麵價格超過1000日圓就會放棄消費。但在這股漲價潮中，一種名為「無配料拉麵（具なしラーメン）」特殊拉麵人氣逐漸攀升。

東京人氣拉麵店「MAIKAGURA」以口味清爽的柚子鹽拉麵聞名，售價為1180日圓（約62港元），然而店內卻有顧客點了一碗880日圓（約46港元）的「無配料」湯麵，內容只有金黃色的湯汁和麵條。

該顧客表示：

有配料有有配料的美味，但這種無配料的料理可以品嘗到店家原始的味道。

並說不只會把麵吃光，湯也會喝乾淨。

據店家表示，這款無配料拉麵本意是為了讓顧客能專心品嘗他們使用5種小麥粉特製的麵條和高湯風味，然而受到物價上漲的影響，點的人愈來愈多，老闆也認為在拉麵價格高漲的情況下，讓顧客有更多選擇也很好：

希望日本人能一直喜歡拉麵。

除了拉麵以外，有中華料理餐廳也推出「無配料」的招牌醬油拉麵，這款「素醬油拉麵」售價僅400日圓（約21港元），連鎖便利店「LAWSON」一款沒有配料、價格便宜的杯麵也相當熱銷。

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對此，專家表示：

近年來，原料成本和人工成本不斷上漲，無配料拉麵因省去配料故價格低廉受到關注。節約和健康意識的提高也是無配料商品市場規模擴大的一個因素。

該話題也在社群媒體X（前稱Twitter）上引起熱議：

「這不是新選擇……拉麵和咖哩是國民美食，但漲得太兇了」

「可以加蔥嗎」

「880日圓什麼料都沒有很便宜嗎」

「哭，因為物價太高，專為窮人設計的拉麵出現了」

「我們只是沒有錢」

「會出無配料的薄餅嗎？」

「受日本人歡迎的無配料拉麵（880日圓），受觀光客歡迎的龍蝦味噌拉麵（5500日圓）」

「不如自己煮」



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