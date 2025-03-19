特朗普白宮橢圓形辦公室「大改造」：滿屋金色　掛滿壁畫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自1月20日上任以來，不僅推出一連串新政策對聯邦機構進行改革，就連白宮橢圓形辦公室也要進行「大改造」：牆上掛滿肖像畫、取健怡可樂（Diet Coke）的按鈕，還有擺滿各種金光閃閃的家具。



自他重返白宮近八週以來，橢圓形辦公室牆上懸掛的畫作數量增加1倍，櫃子和牆面上都裝飾着旗幟、雕像和飾品。

↓ 愛爾蘭總理3月訪美時，背後可見白宮內各種金色飾品 ↓

不僅在家裏，特朗普在辦公室也要大行「黃金至上」之道：壁爐架子上有新的鍍金小雕像、壁爐上有圓形浮雕、邊桌擺上金鷹雕像、門上掛的是鍍金洛可可式鏡子、大門口上方的山牆上則安放着從特朗普佛州私人豪宅海湖莊園（Mar-a-Lago）運來的金色小天使，就連走廊盡頭電視的遙控器都是鍍金。

橢圓形辦公室的咖啡桌上，已擺上了印有「特朗普」（TRUMP）字樣的巨大金色鎮紙，和一個金色杯墊。（Reuters）

與歷任總統不同，特朗普將橢圓形辦公室裝飾得過於具有個人風格：咖啡桌上擺着一塊印有「特朗普」（TRUMP）的金色鎮紙，背後的小桌上擺有FIFA大力神盃的複製品、特朗普和父母的合照相框，一旁的架子上擺的是被改名「美洲灣」（The Gulf of America）的「墨西哥灣」地圖。

2025年2月法國總統馬克龍訪問白宮時，傳媒拍攝到特朗普咖啡桌上的金色杯墊（Getty）

據稱，特朗普還打算為玫瑰園重鋪草坪，效法海湖莊園改建露台式座位區；而且規劃在南草坪（South Lawn）興建國宴廳，仿照海湖莊園宴會廳（靈感來自法國凡爾賽宮鏡廳Hall of Mirrors at Versailles）。