買飯糰時跣手跌落地　「回復原狀」就OK？　便利店員解畫

在超市或便利店購物時，若不小心讓商品掉落，消費者應該自行買單，還是可悄悄放回貨架？



近期日媒「Moneypost WEB」報道一場關於「食品落掉責任」的討論，特別是一名顧客在便利店目睹「不想看到的行為」，引發熱議。

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有位媽媽分享親身經歷，過去曾因孩子惡作劇，買下原本不打算購買的生吞拿魚，因為孩子將手指插入包裝內，她認為自己必須負責。

然而，另一名網友則目睹一名男子在便利店選購飯糰時因手滑掉落地面，卻若無其事地拿起另一個飯糰放入購物籃，並將掉落的飯糰放回貨架。這讓目擊者感到不適，認為，

「雖然包裝完整，但如果知道它曾掉到地上，仍會覺得心裏不舒服」



針對這類情況，部分店員透露，店內的處理方式不一致。一名東京便利店店員表示，通常掉落的飯糰、三文治等不會再上架，尤其在顧客面前發生時更是如此。

然而，對於掉落但未損壞的盒裝餅乾或罐頭，店員可能會簡單清理後擺回貨架。但他也坦言，這仍取決於店員個人判斷，曾有外籍員工認為「包裝完好，顧客不會察覺」，因此直接擺回貨架。

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有便利店總部員工回應，

「若此店為加盟店，則由加盟店主判斷，若為直營店，則由總部員工決定」



這場討論凸顯購物者的道德良心。法律未強制消費者購買掉落的商品，但購物的安心感取決於個人的選擇與商家的標準。要確保良好購物環境，仍需仰賴道德意識與誠實的態度。

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