特朗普訪英　民間組織展示其與愛潑斯坦巨型橫額贈慶｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月16日啟程前往英國進行第二次國事訪問前夕，有民間組織在他將會留宿的溫莎堡（Windsor Castle）外展示一幅巨型橫額，上面是特朗普與已離世的淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的合照。



英國有組織在溫莎堡展示大型橫額，抗議特朗普到訪：

據《獨立報》報道，政治組織「人人都恨伊隆」（Everyone Hates Elon，Elon是特斯拉行政總裁馬斯克的名字）15日分享的一段影片顯示，幾名工作人員正嘗試打開這幅大型橫額。該組織稱，打印這幅橫額所用的資金來自英國民眾的眾籌。

該組織寫道：「特朗普出訪英國是為逃避愛潑斯坦事件的餘波。不幸的是，英國民眾剛剛通過眾籌，製作全球最大幅，特朗普與被定罪戀童癖者愛潑斯坦的合照。」

美國媒體近日公布多份文件，其中包括特朗普向愛潑斯坦50歲生日發出的親筆不雅賀卡，暗示特朗普曾與愛潑斯坦過從甚密。

報道指，英王查理斯三世（King Charles III）將在溫莎堡接待特朗普及其夫人梅拉尼婭（Melania Trump），當地時間17日（周三）將舉行隆重的歡迎儀式和國宴。