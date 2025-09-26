《Time Out》評全球39大最型格街道　東京神保町居首　香港也上榜

英國知名生活雜誌《Time Out》日前公布2025年全球39條最型格街道（39 coolest neighbourhoods），這已經是該雜誌連續第8年進行這項評選。日本的神保町（Jimbōchō）被選為首位，而香港的上環就排30位。



據《Time Out》表示，今年的評選標準包括夜生活、藝術、文化、多元性以及社區餐飲價格等。

東京神保町成為全球最型格街道：

《Time Out》的編輯認為，神保町是東京幾代知識分子的首選聚集地，它既是歷史悠久的大學聚集地，也是愛書人的天堂，距離東京繁華的商業區僅幾步之遙，散發著迷人的魅力。

這裡匯聚了大約130間二手書店，大部分都坐落在低矮、略顯古樸的混合用途建築內，與老式咖啡館和咖哩屋共存。

上環排名30位：

《Time Out》撰寫的評語認為，在香港所有聳立於摩天大樓之間的街區中，上環無疑是最受歡迎的，而這不僅僅是因為《Time Out》香港辦公室就在這裏。

上環濃縮了香港的歷史和文化，距離中環僅幾步之遙。

上環的街道景觀多元，從唐樓、傳統家居用品店到修鞋、金屬加工、配鑰匙和花店等老式商鋪應有盡有，它們沿着這些蜿蜒的街道排列，展現出這片社區濃濃的中國風情。從城中最古老、最著名的寺廟文武廟，到充滿藝術氣息的街頭壁畫，上環匯集了香港所有不可或缺的元素，構成了一個充滿魅力的街區。

《Time Out》2025年全球最型格39條街道完整名單：

1. 神保町，日本東京

2. 博爾格豪特（Borgerhout），比利時安特衛普

3. 巴拉豐達（Barra Funda），巴西聖保羅

4. 堅伯威（Camberwell），英國倫敦

5. 阿文代爾（Avondale），美國芝加哥

6. 文來洞（Mullae-dong），韓國首爾

7. 梅尼爾蒙唐（Ménilmontant），法國巴黎

8. 中津（Nakatsu），日本大阪

9. 瓦利拉（Vallila），芬蘭赫爾辛基

10. 拉博內（Labone），加納阿克拉

11. 阮太平（Nguyen Thai Binh），越南胡志明市

12. 安若斯（Anjos），葡萄牙里斯本

13. 迪格貝斯（Digbeth），英國伯明翰

14. 雷德胡克（Red Hook），美國紐約

15. 厄爾珀佩圖阿索科（Perpetuo Socorro），哥倫比亞麥德林

16. 伯伍德（Burwood），澳洲悉尼

17. 林登（Linden），南非約翰內斯堡

18. 前法租界，中國上海

19. 西班牙區（Quartieri Spagnoli），意大利拿坡里

20. 明古連（Bencoolen），新加坡

21. 恩杜梅（Endoume），法國馬賽

22. 皇家山高原（Plateau-Mont-Royal），加拿大滿地可

23. 自由區（The Liberties），愛爾蘭都柏林

24. 北墨爾本（North Melbourne），澳洲墨爾本

25. 波塔萊斯（Portales），墨西哥墨西哥城

26. 德文璞（Davenport），加拿大多倫多

27. 小河流（Little River），美國邁阿密

28. 克芒（Kemang），印尼雅加達

29. 保地花高（Botafogo），巴西里約熱內盧

30. 上環，中國香港

31.巴蘭科（Barranco），秘魯利馬

32. 滿家樂（Mont Kiara），馬來西亞吉隆坡

33. 克拉克斯維爾（Clarksville），美國奧斯汀

34. 瑪格麗特·夸特（Margit-negyed），匈牙利布達佩斯

35. 格輪公園（Glen Park），美國三藩市

36. 米扎（MiZa），阿聯酋阿布扎比

37. 德沃托別墅（Villa Devoto），阿根廷布宜諾斯艾利斯

38. 梅奧利（Mehrauli），印度德里

39.波布拉西翁(Poblacion)，菲律賓馬尼拉大都會區