俄羅斯首個AI機械人亮相便摔倒　團隊急用布遮擋：測試階段｜有片

俄羅斯首個由人工智能（AI）驅動的人形機械人本周在莫斯科一場科技活動中首次亮相，卻在舞台上臉朝下摔倒，場面尷尬。



這個取名Aldol的AI人形機械人由俄羅斯機械人公司Idol開發。據開發團隊介紹，Aldol基本採用俄羅斯國產零件打造，具備對話和情緒識別功能，能夠離線工作。所有語音處理均在設備端獨立完成。

Aldol星期一（11月10日）在電影《洛奇》（Rocky）主題曲響起時登上舞台，它向現場觀眾揮手後突然失去平衡倒在地，一些零件還散落在舞台上。

工作人員用一塊黑布遮蓋在地上不停抽搐亂動的Aldol，並快速把Aldol抬下舞台。但Aldol摔倒還是被現場記者拍攝下來，並在網上廣泛分享。

Idol將Aldol摔倒歸因於校準問題，並強調Aldol仍處於測試階段。

此次發布本是想展示俄羅斯在AI和機械人領域的技術進展，但Aldol摔倒後，俄羅斯社交媒體和科技論壇上的批評者將焦點放在機械人的不穩定性以及 「公開發布未完成原型機」 的決定。

許多人質疑俄羅斯的機械人行業是否為參與國際競爭做好準備。

Idol駁斥外界批評，指Aldol搭載48伏電池，可連續運行6小時，77%的組件為俄羅斯國產，未來計劃將國產化率提升至93%；同時配備19個伺服電機，能展現十多種基本情緒和數百種微表情。

