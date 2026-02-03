日本男排西田有志發球誤擊　極速魚躍滑行接土下座道歉笑翻全場

日本排球SV聯賽1日舉行一年一度的明星賽，吸引大量球迷入場，不過整個賽事的焦點都被人氣球星、日本男排成員西田有志搶走，他在參加發球競賽時誤擊女性工作人員，只見西田有志立刻上前使出超標準的「魚躍滑行」、再順勢以標準的「土下座」道歉，一整套動作逗得全場大笑，影片在社群曝光後引起熱議。



日男排王牌超標準道歉 「魚躍+土下座」畫面曝

西田有志參與的競賽項目為「發球打靶」，他需要透過發球擊中目標，沒想到1記想瞄準側邊的發球明顯偏離預設軌道，直接打到1名在場邊撿球的女性工作人員，現場也出現驚呼聲。

知道自己闖禍的西田有志反應極快地直接朝這名女性工作人員跑去，接着直接使用超級標準、打排球時救球會做出的動作「魚躍」，整個人從頭到腳完美貼合在地面上、滑行至女性工作人員身前，接著再順勢切換成標準的「土下座」，一套行雲流水、極具誠意的道歉動作讓現場球迷驚呆。

西田有志後續不停向女性工作人員低頭道歉，對方也揮手表示並無大礙，全場球迷這時也爆出歡呼和笑聲，然而西田有志整個道歉流程在社群曝光後引起熱議，不少網友調侃道：

「平常在家就練習了吧」

「標準到以為是AI」



也有人表示「第1次看到魚躍接磕頭這麼順暢的」。

