絕世筍工｜美國電視台出40萬　請兩男睇晒世界盃104場賽事｜有片

假如你是一位球迷，這可能會是一份絕世好工。美國霍士（Fox One）電視台從芸芸申請者中，選了兩位美國男子擔任今屆世界盃的「首席觀賽員」（Chief World Cup Watcher），他們會在紐約時代廣場附近的觀賽棚內，39日內觀看世界盃全部的104場比賽，並獲得5萬美元（約39.2萬港元）的報酬。



美國一名男子將觀看世界盃全部104場賽事：

據法媒報道，29歲的富蘭克林（Austin Franklin）與26歲的阿科托（Kevin Akoto）在曼哈頓時代廣場中心一個三面環繞玻璃的臨時「魚缸式」工作室內，完成他們的絕世筍工。

熱情的球迷們圍在工作室周圍，透過兩台85吋的電視觀看比賽，而富蘭克林和阿科托則舒適地坐在裏面的沙發上。

為了擔任「首席世界盃觀賽員」這個角色，阿科托辭去工作，並與伴侶分手。這項任務旨在為這世界盃營造熱烈的氣氛。

來自佛羅里達州的阿科托表示：「我的雇主對此表示理解，但個人卻不太接受，不過沒關係。「當然，有些比賽會很無聊，這很正常，但也會有一些精彩的比賽。」

兩人受僱於霍士電視台，霍士是本屆世界盃的美國轉播商。霍士從數千名提交申請人中選中了兩人。

這間長方形的包廂裏還擺着一張桌上足球檯、一張小桌子和幾張凳子、一塊人造草皮地毯，牆上掛滿了各國國家隊的彩色圍巾。

富蘭克林對熱情的巴西球迷讚不絕口：

這份備受矚目的工作為這對搭檔帶來許多難忘的時刻，例如數百名巴西球迷擠滿了他們包廂前的廣場。一位女士甚至朝他們的包廂丟了一隻鞋。

富蘭克林讚嘆：「巴西球迷真是太棒了，他們熱情洋溢，氣氛超好，真是美好的時光，這將成為我一生難忘的回憶。」

儘管觀賽日程安排得滿滿，這對搭檔仍然表示他們並不厭倦在一起的時光。

阿科托指：「我其實是個比較悲觀的人，能有個積極樂觀的人真是太好了，他個性和自己有點不一樣，能帶來那種活力。」

來自馬薩諸塞州的富蘭克林則認為，在小組賽末期同時進行兩場比賽時，他「非常興奮能同時觀看兩場比賽，世界盃在自己的國家舉辦，會有一種特別的氛圍，誰知道呢，讓我們拭目以待美國隊在主場能取得怎樣的成績吧。」