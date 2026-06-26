德國女網紅呻着「運動裝」被禁登機　女地勤：妳似一絲不掛｜有片

一位德國健身網紅Edda Elisa近日聲稱，自己因身穿的運動裝過於暴露而被漢莎航空的女地勤人員拒絕登機。Elisa在機場發布一段影片中表示，她被女地勤要求更換着裝，否則無法登機，她其後穿上外套依然未能入閘，最後她將拉鍊拉到頂才獲放行。Elisa明白任何地方都有規矩需要遵守，但對女地勤的溝通方式感到不滿。



Edda Elisa發片抱怨被漢莎航空的女地勤拒絕登機：

據澳洲7news報道，Elisa在一段影片中表示：「漢莎航空，我們需要談談，當時室外溫度30度，我正準備登機，掃描登機證的女士看著我說，你不能這樣登機。」

Elisa一臉愕然問到：「為什麼？她說：你什麼都沒穿。你一絲不掛。」

Elisa對這段對話和對方的語氣感到震驚。

Elisa覆述，女地勤告訴我，我穿的衣服不正常，必須穿點什麼。

Elisa埋怨：「她讓我走到一邊，說我只有穿上衣服才能登機。」

Elisa指她穿上了一件外套，但工作人員仍然不讓她登機，直到她把外套拉鍊完全拉上。

Elisa表示：「然後她告訴我，因為你耽誤了大家的時間，整個航班都延誤了。我從來沒聽說過飛機上還有著裝要求。」

Elisa質疑女性是否受到與男性不同的待遇。

Elisa坦承：「我接受規則，但問題是規則的傳達方式。」

據報道，Elisa最初憑藉分享健身和生活內容積累了一批粉絲，之後在真人秀節目中獲得了更廣泛的知名度。她在Instagram上有55萬粉絲。

許多網民留言支持這間航空公司，認為機場和飛機都是公共場所，旅客應該穿着得體。

一位網民寫道：「說實話，我真不知道怎麼會有人想到穿成這樣登機，」

但也有很多人指責這間航空公司對女性服裝有不公平的規定。

一位支持者寫道：「這只是一套很普通的運動服，員工什麼時候有權決定別人穿什麼了？」

另一位網友表示，登機閘口地勤人員使用的語言「很不尊重人」，並補充說，不應該因為女性的穿着而對她們評頭論足。

漢莎航空拒絕對此事置評，但確認公司希望乘客在旅行時穿着得體。