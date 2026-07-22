泰離奇意外！女司機跳車救跌出乘客　遺車上二人續衝終炒車｜有片

近日，一段高爾夫球車離奇連環失控的片段在社交平台洗版瘋傳。從影片可見，一名女司機駕車載着3名乘客沿海濱道路行駛，當駛至一急彎時，坐在前排的女乘客突然被拋出車外。女司機見狀情急在未有先煞車的情況下，便直接跳車救人，結果車輛在無人駕駛下繼續前行，不久便撞向路旁翻車。短短數秒內4人先後以不同方式倒地。



上述片段長約13秒，可見4人乘坐一輛開篷高球車。身穿黑色透視上衣的女子負責駕駛，旁邊坐着一名身穿粉紅色裙、手持飲品的女乘客，後排則另有兩人。

高球車沿鋪設好的道路行駛，駛至彎位時，女司機突然大幅向右扭動方向盤，前座乘客疑因離心力失去平衡，整個人被拋出車外，翻滾倒在路面。

女司機目睹友人墮車後，本能地立即起身跳下車救援，卻忘記高球車仍在移動，亦未有拉起手掣或踩停煞車。她跳車時自己亦失足倒地，無人操控的高球車則繼續向前滑行。

後座乘客最初似乎仍未意識到司機已離開，直至車輛逐漸偏離道路，兩人才驚覺大事不妙，其中一人伸手試圖控制車輛，但高球車隨即撞向路旁，影片亦在碰撞一刻中斷。

事後，一位名叫Daniel McNally的人在社交平台Instagram講述事件，他是車上唯一男乘客。他指，事發在泰國，而他本人是一位喜歡獨自旅行的遊客。

雖然他並未詳細說明自己是如何與其他三人同乘一輛車的，但表示他在意外後很快就離開了泰國前往柬埔寨。他聲稱，由於車禍造成的腿部傷口感染，他陷入了敗血性休克，並在柬埔寨的一家醫院住了整整一周。

目前，他正在籌款用於支付治療費用，以及賠償高爾夫球車損壞的損失，因為該名女司機無法負擔這筆費用。