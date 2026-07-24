富士山驚見「壽司郎外賣員」 手捧美食7小時極限送餐 真身曝光
撰文：聯合新聞網
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攀爬富士山是日本夏季盛事，不只日本人愛爬，外國人也相當熱衷。近日有香港人前往爬山，途中卻驚見知名迴轉壽司「壽司郎」的外賣員，手捧兩盤壽司跟著登上客一路向上攀登，讓她忍不住笑問「到底是誰在山上吃壽司」。
自原PO分享的影片可看到，該外賣員背著印有壽司郎LOGO的保溫背包，頭戴製作壽司的帽子和圍裙，跟在一群登山客後熟練地向上走，從其他山友拍到的影像也能發現，他手上穩穩地捧著兩盒壽司拚盤，步伐穩健，不顯疲態。
他背著外賣箱登山 如在遊玩死亡擱淺 真實身份曝光：
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網友見狀紛紛笑回：
「誰虐待外賣員」
「服務費應該加了很多」
「外賣備註：『放在山頂標高柱旁邊就好，辛苦了』」
「死亡擱淺真人版」
「送到直接是散壽司了，拜託放過外送員」
內行山友則一眼認出他是cosplay登山的名人：
「他去年也有爬」
「他很有名了，上次是端熱騰騰的牛扒上富士山」
「名人啦，有時會送麥當勞」
事實上，這位外賣員名為馬並太志，是位喜愛登山的上班族，自介幽默寫著「我要成為外賣之王」，想把驚喜和笑容一路送至山頂。從他在登山app「YAMAP」登記的內容，可看出他利用周末爬遍各地名山，每次都會裝扮成不同角色，從壽司郎、CoCo壹番屋、麥當勞、豆腐店到火鍋、牛扒、雪糕都有，十分多元。從最近一次外賣壽司的登山紀錄可看到，他僅花6小時45分就順利登頂。
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