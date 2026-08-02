國會會議變美術課？韓國議員開會「畫大猩猩紓壓」　遭網怒轟無恥

韓國國會去年發生的一宗事件，近日再次受到網友關注。2025年舉行國政監查期間，執政黨「國民力量」國會議員柳榮夏（유영하）竟被媒體拍到在會議中畫大猩猩，引發網友怒轟「無恥」。他隨後道歉，並解釋自己這麼做的原因。



根據獨立媒體《Media Mongu》上傳至YouTube Shorts的影片，柳榮夏去年10月在國會政務委員會國政監查進行期間，趁其他議員發言時，先用座位上的電腦搜尋「大猩猩」圖片，接著拿出一張A4白紙開始作畫。他先用鉛筆仔細描繪輪廓，最後甚至還為大猩猩上色。

韓國議員國會偷畫大猩猩，遭到網友怒轟。（截取自自YouTube@미디어몽구 ）

韓媒指出，過去韓國議員曾多次在開會時滑手機，導致手機畫面遭媒體拍下而引發爭議，但像這次在會議中公開畫畫的情況則相當罕見。事件曝光後，許多韓國網友也批評：

「還以為他在上美術課」

「領人民納稅錢當薪水還這麼做，真無恥」

「這樣工作還能領1000萬韓元（約5.4萬港元）薪水」



國會畫大猩猩惹議 本人發聲：為了放鬆心情

柳榮夏是韓國前總統朴槿惠的核心親信，曾在朴槿惠彈劾案中擔任辯護律師團成員，並於2024年第22屆國會議員選舉中，代表國民力量在大邱達西甲區當選國會議員。這起爭議發生後，他發文表示，許多人好奇他「為甚麼要畫大猩猩」，但其實真的沒有任何特別的意思，只是以前沒畫過，所以想畫畫看而已。

韓國議員柳榮夏先用鉛筆仔細描繪輪廓，最後甚至還為大猩猩上色。（截取自YouTube@ 미디어몽구 ）

柳榮夏解釋，平時會在質詢前為了放鬆心情，或是在質詢後因為表現不如預期、感到懊惱時，透過畫動物塗鴉來紓解情緒。他表示：

我會隨手畫一些想到的動物，把牠們畫得滑稽一點，藉此平復心情。

柳榮夏說，平常畫一張大約只需10至30秒，之後還會拿給其他議員看，大家一起笑一笑，也能舒緩緊張氣氛。至於這次的大猩猩畫得特別久，他解釋，平時都畫得很小，這次因為畫得比較大，所以前後花了幾分鐘，但並非一次畫完，而是利用空檔分段完成。

他最後致歉表示，在國政監查現場展現出不夠專注的樣子，為此感到很抱歉。他說，自己平時不是會找藉口辯解的人，不管原本的用意是什麼，這樣的行為確實不妥。他並指出「過去的事已經無法改變，今後會尋找其他方式來平復情緒」。

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