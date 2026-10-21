HomeView高階款來了？傳配備9吋螢幕能360度旋轉　最快2027年亮相

蘋果（Apple）下一款神祕新品，竟然會自己「轉頭」？外媒爆料，蘋果正開發一款搭載機械手臂的智慧家庭裝置，不僅配備約9吋螢幕，還能透過語音辨識技術判斷誰正在說話，接著自動將螢幕轉向對方，宛如一台會與人互動的桌上型機械人。這款產品最快可能在2027年亮相，但目前仍處於開發階段，蘋果尚未正式公布相關計畫。



蘋果神祕新品曝光！9吋螢幕竟能360度旋轉

綜合外媒報道，蘋果正著手開發更高階的智慧家庭裝置HomeView，內部代號為「J595」，最大特色就是搭載可活動的機械手臂。不同於現有HomeView必須由使用者自行調整螢幕方向，新款裝置據傳配備約9吋顯示器，並透過馬達驅動的機械結構，讓螢幕能夠360度旋轉。

蘋果今年10月才發表首款HomeView智慧家庭裝置（Apple）

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《彭博》蘋果專家馬克·古爾曼（Mark Gurman）指出，這款裝置將運用語音辨識技術，判斷目前是哪個人在說話，並自動將螢幕轉向對方，當家人在餐桌旁交談或使用者在廚房準備料理時，螢幕便有機會依照發話者的位置調整方向，不必再手動轉動設備。

比現有版本更聰明 最快2027年推出

蘋果今年10月才發表首款HomeView智慧家庭裝置，配備7吋螢幕，售價299美元（約2300港元），預計11月13日正式開賣。這款產品結合Siri語音助理、智慧家庭控制及FaceTime視訊通話等功能，讓使用者可以透過螢幕操作家中設備、查看資訊，或與親友聯繫，不過現有版本的螢幕無法自動轉向，當不同家庭成員需要使用時，仍須自行調整設備方向。據古爾曼透露，蘋果希望透過新款機械手臂設計解決這項問題，讓智慧家庭裝置不再只是固定在桌上的螢幕，而能更自然地與使用者互動。但可惜的是，目前這款產品首波銷售市場涵蓋美國、英國、加拿大、澳洲、印度及紐西蘭等地，台灣尚未列入首波上市名單。

蘋果今年10月發表首款HomeView，不過該版本的螢幕無法自動轉向。（Apple）

新款HomeView預計定位為高階產品，並非取代原有版本，上市時間可能落在2027年至2028年間，最快明年就有機會亮相。至於價格方面，古爾曼19日接受《彭博》節目訪問時透露，搭載機械手臂的版本不太可能維持現有HomeView的299美元售價，這款高階裝置售價可能超過800美元（約6300港元），蘋果在開發過程中曾考慮約1000美元（約7800港元）的定價，但也希望能將價格壓得更低。

目前蘋果尚未確認新款HomeView的正式名稱、產品規格及上市日期，最終設計與功能仍可能調整。

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