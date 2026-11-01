Heidi Klum萬聖節扮斷掌 稱「沒人能碰我一根手指頭」
撰文：洪怡霖
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美國名模克魯姆（Heidi Klum）10月31日在紐約Cathédrale舉行第25屆年度萬聖節派對，以巨型斷手造型登場，斷手有紅色指甲、金戒指及手腕血淋淋傷口，其臉部從傷口位置露出。她此前透露今年造型會「非常非常血腥」，又稱更享受讓人猜不到的樂趣。
美媒報道，53歲的克魯姆雙腿成為斷手的兩根手指，造型加上義肢效果增強恐怖感。
克魯姆稱：「我今天感覺很好，大約有10至15人幫我穿上這套服裝，但其實更多人已經為此工作數月。我去年已有這個想法，他們一直研究如何把我放進這隻手裏，建造、上色，還有所有細節、血管等等。」
克魯姆的女兒萊尼（Leni Klum）稱，母親的造型有一個特別細節，就是將婚戒融入手上的珠寶之中。
22歲的萊尼打扮成珠光寶氣的豬小姐，戴紫色羽毛圍巾、珍珠及粉紅色豬鼻。她說母親的造型「永遠是10分」，「親眼看到酷得多」。
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克魯姆的丈夫考利茨（Tom Kaulitz）今年因巡演缺席。克魯姆稱：「我認為這本來會是很棒的夫婦造型，如果他在这里，他可以是另一隻手。左右手，他可以是我的右手！」
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